Riverock, grande successo per i Negrita in un Teatro Lyrick gremito (foto+video)

(Stefano Berti) Grande successo al Teatro Lyrick di Assisi sabato 29 novembre, quando i Negrita – in formazione completa e in una veste elettrica a dir poco perfetta – hanno incendiato il palco con la tappa del loro “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”. Un evento prodotto e organizzato da MC2Live e accolto all’interno della stagione “Inverni” di Riverock, realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi.

Un appuntamento sold out già da giorni, che ha trasformato il Lyrick in un luogo pulsante di grande energia, e tanti applausi. (Continua dopo il video su Assisi Eventi)

Sin dalle prime note, è stato chiaro che sarebbe stata una serata speciale. Il pubblico a sedere è durato poco, travolto dall’atmosfera rock di molti pezzi dei Negrita, diversi tratti dall’ultimo omonimo disco “Canzoni per anni spietati”, concept album uscito lo scorso marzo a sette anni dall’ultimo lavoro in studio. Un progetto che contiene i singoli “Non esistono innocenti amico mio”, “Noi siamo gli altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”. Oltre a questi, in una scaletta in crescendo, anche quei pezzi che hanno fatto la storia della band: canzoni che, anche dopo tre decenni, continuano ad emozionare.

Sul palco, accanto al nucleo storico composto da Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich, hanno brillato anche Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria, contribuendo a un suono davvero coinvolgente.

Alla fine, impossibile trattenere gli applausi: il Teatro Lyrick, stracolmo e in piedi, ha regalato ai Negrita una vera e propria ovazione in un finale in crescendo, con i brani storici Mama Maè, Sale, Brucerò per te, Ho imparato a sognare, Magnolia, Rotolando verso Sud, A modo mio, Gioia infinita, suggellando una serata che conferma il grande successo di Riverock.

Foto e video: redazione Assisi News – Assisi Eventi ©️BN COM

