Sacræ Passionis Concentus 2021, protagonista l’organista Piergiovanni Domenghini (FOTO)

Torna anche quest’anno per la sua decima edizione Sacræ Passionis Concentus 2021, elevazioni spirituali in musica per il tempo di Quaresima dalla Basilica Inferiore di San Francesco. La pandemia non ferma la preghiera e la musica e la decima edizione di Sacræ Passionis Concentus si terrà e sarà visibile, in diretta, da qualunque parte del mondo, dalla pagina Facebook Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi. Il tema ispiratore di quest’anno è l’affermazione “Salve, o Croce, unica nostra speranza”. Tre appuntamenti di musica e preghiera, in diretta dalla Basilica inferiore di Assisi: dopo quello del 6 marzo, il 13 marzo “Elevazioni spirituali per il tempo di Quaresima”, con l’organista Piergiovanni Domenighini. Ultimi appuntamento il 20 marzo.

Sacræ Passionis Concentus 2021 si è aperto con i “The Franciscan Singers”; il 13 marzo toccherà all’Insieme Vocale “Commedia Harmonica”; il 20 marzo alla Schola Contorum “Anton Maria Abbatini”. Tutti gli eventi potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale delle Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco. Il primo appuntamento è stato con i Franciscan SDomenighiniingers, a seguire come detto “Elevazioni spirituali per il tempo di Quaresima”, con l’organista Piergiovanni Domenghini, rivedibile qui.

Terzo e ultimo appuntamento, in programma il 20 marzo, tramite le canzoni spirituali da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, e la Schola Cantorum “Anton Maria Abattini” di Città di Castello diretta dal maestro Alessandro Bianconi, con brani quaresimali di autori contemporanei. “Auguriamo a tutti Voi di vivere una Santa Quaresima, consci che seguire Gesù portando la sua croce fa di noi dei veri discepoli suoi, di Cristo che donò la sua vita per noi”, la conclusione del messaggio.

FOTO © Mauro Berti-Assisinews