Sagra della Porchetta 2024, tutto pronto a Costano: le prime anticipazioni

“Grazie a due pionieri del gruppo Giovanile di Costano che siamo arrivati alla 49esima edizione della Sagra della Porchetta: il parroco Fra Gualtiero Bellucci (dal 1984 al 1989) e il primo presidente Augusto Lunghi (1990). A loro dedichiamo questa edizione”. Con queste parole, il presidente del Gruppo Giovanile di Costano, Simone Bordichini, ricorda i due amici scomparsi e annuncia la Sagra della porchetta 2024, quarantanovesima edizione che si svolgerà dal 23 agosto al 1° settembre 2024 e sarà un “ponte” tra la ripresa post Covid-19 e la 50ª edizione che vedrà tante novità alle quali l’organizzazione sta già lavorando.

Al gruppo giovanile si sono uniti tantissimi ragazzi che collaborano attivamente con l’organizzazione. E grazie a quest’ultimi che alla Sagra della Porchetta 2024 ritorna il Garden Side “Orto Letizia”, un “lounge pub” aperto tutte le sere, nell’area antistante alla sagra. Torneranno anche la taverna, l’angolo del ghiottone, il bar, il chiosco della porchetta, il museo del Porchettaio e l’area danzante con le migliori orchestre sono le altre aree dove è possibile socializzare oltre che cenare in compagnia. Il menù della sagra include naturalmente la porchetta, ma anche altre prelibatezze della cucina tradizionale. Quest’anno tornerà la Tagliata di Vitello e la novità assoluta sarà la Panzanella con la Porchetta. Altri piatti come i Fagioli con le cotiche, la Fantasia di Bruschette e l’Antipasto Primavera, le Penne alla Norcina, la Polenta alla Norcina e col Sugo del Porchettaio, gli Gnocchi del Porchettaio, il Tortello Quaranta, la Trippa di Maiale con torta, la Grigliata Mista, la Bistecca di Maiale, il Pig Burger classic, il Pulled Pork con patate al forno, la Porchetta in Bellavista, la “Recchia” e lo “Zampetto” con lo “n’tocco” del Porchetto e lo Stinco di Maiale al “Profumo di Porchetta”. Non mancheranno le torte al testo vuote o ripiene di salsiccia, prosciutto, pecorino, erba e porchetta. E poi ancora patate chips, al forno e verdura cotta.

Presso l’Angolo del Ghiottone vasto assortimento di Dolci e Dessert. Nel dopocena è possibile addolcirsi con Elena, Beatrice, Lucrezia, Angelica, Vanessa, Francesca, Silvia e tante altre. Non sono donne è ovvio, ma sono i nomi delle meravigliose crêpe preparate nell’angolo del Ghiottone. Sono realizzate con tanto amore e passione e le lunghe file lo dimostrano. Nutella, gelato al pistacchio, granella, panna, banana, salsa brandy, amarene, marmellata ai frutti di bosco, ricotta, crema di caffè. Questi alcuni condimenti delle crêpe.

Il programma musicale della Sagra della porchetta 2024 è stato fatto per i giovani con serate a loro dedicate e dal prossimo anno si prevedono dei cambiamenti. Manuel Malanotte aprirà le danze venerdì 23 agosto, a seguire Daniela Cavanna e Sara& Sogno Mediterraneo. Lunedì 26 il format Voglio tornare negli anni 90, poi I Rodigini, Omar Lambertini, Castellina Pasi, e grazie alla collaborazione del comune di Bastia Umbra il 30 agosto ci saranno anche i Black cat band, una cover band di Zucchero. Sabato 31 agosto è la volta di Renzo Biondi e a chiudere lo spettacolo il 1° settembre sarà Ilaria Cenciarini. “Adesso godiamoci questa edizione aspettando i 50 anni, che saranno dal 22 al 31 agosto 2025. Stiamo lavorando anche per questo grande evento. Stay tuned!” – ha concluso il presidente.

Info utili

Orari della Sagra della porchetta 2024, apertura di tutti gli stand dal 23 agosto al 1° settembre 2024

Apertura Chiosco Porchetta: Ore 17

Apertura Bar: Ore 17

Apertura Stand Gastronomici: Ore 19

Apertura Angolo del Ghiottone: Ore 20

Alle ore 21:30 Serate Danzanti con le Migliori Orchestre di Musica da Ballo e apertura del Garden Side “Orto Letizia”.

