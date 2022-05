Sbandieratori e musici Lis in piazza ad Assisi per “Passioni e Radici”

Domenica 15 maggio 2022, alle 15, nella suggestiva Piazza Santa Chiara di Assisi, organizzata dalla Lega Italiana Sbandieratori, ci sarà l’esibizione della “Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici LIS”. L’evento rappresenta la terza e ultima tappa del progetto “Passione e Radici – 40 anni di rievocazione storica e non solo”. Il progetto, realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, è parte di un percorso strutturato di eventi in presenza che sono stati promossi per ripercorrere i 40 anni dalla prima parata degli Sbandieratori. (Continua dopo il video – link diretto)

L’obiettivo è riaccendere, negli adulti e soprattutto nei giovani, la passione per la bandiera ma anche per tutte quelle associazioni territoriali che nell’ultimo periodo sono state messe a dura prova dalla pandemia ma che, con passione e dedizione, continuano a portare avanti l’attività. All’esibizione, anche grazie al patrocinio del Comune di Assisi ed al gruppo “Sbandieratori di Assisi”, sarà possibile accedere liberamente. In piazza Santa Chiara un pomeriggio tra colori e musica, con la partecipazione di decine di Sbandieratori e Musici provenienti da tutta Italia. Per coinvolgere il pubblico ci sarà anche un corteo che partirà dalla piazza del Comune.

L’evento, coordinato dal responsabile L.I.S. e vice presidente dell’associazone, Danilo Filipponi e dal presidente del Gruppo assisano, Francesco Mancinelli, sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali social dell’associazione.

