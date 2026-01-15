Solidarietà e partecipazione: successo per la cena del Piatto di Sant’Antonio Abate 2026 (foto+video)

Ampia la partecipazione di cittadini e autorità: i fondi raccolti saranno destinati a due importanti progetti sociali

Una serata all’insegna della partecipazione e dell’impegno sociale ha animato il ristorante Villa Verde di Rivotorto, dove si è svolta la cena di solidarietà legata all’edizione 2026 del Piatto di Sant’Antonio Abate. L’evento ha registrato una presenza numerosa e sentita, diventando uno degli appuntamenti più riusciti dell’intera manifestazione e testimoniando ancora una volta il profondo legame tra Santa Maria degli Angeli e la cultura della solidarietà.

L’iniziativa, ideata e promossa dai Priori Serventi 2026, tutti originari della città, ha segnato un cambio rispetto al passato. Abbandonata la consueta asta benefica, si è puntato su una formula nuova, aperta e partecipata, capace di avvicinare persone di età e interessi diversi. Una scelta che si è rivelata vincente, sia per l’ampia adesione sia per l’efficacia dell’azione solidale. (Continua dopo il video – Link diretto)

Presenti cittadini ed ospiti, vertici della Città di Assisi e dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate. Il ricavato della serata sarà devoluto a due interventi di grande valore sociale. Da un lato, il potenziamento delle dotazioni e degli spazi di cura della Casa di Riposo “Andrea Rossi”, con un’attenzione particolare al miglioramento delle condizioni di accoglienza per gli anziani; dall’altro, la creazione di una sala morbida multisensoriale presso la scuola secondaria di primo grado “G. Alessi” dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, uno spazio pensato per sostenere l’inclusione, il benessere emotivo e le esigenze educative speciali di studenti e studentesse.

Ad accompagnare la cena, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più piacevole, è stato l’intervento di Gianluca Foresi, che con garbo e ironia ha saputo intrattenere i presenti, favorendo momenti di leggerezza e condivisione.

Il successo dell’iniziativa conferma la capacità del Piatto di Sant’Antonio Abate di evolversi nel tempo, rinnovando le proprie modalità senza perdere il legame con la tradizione.

Foto: Mauro Berti ©️BN COM

