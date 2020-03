Palio del Cupolone 2020 sospeso: la prossima edizione si farà nel 2021

Il Palio del Cupolone 2020 non si farà. Sospesa la festa popolare angelana, prevista per la prima settimana di giugno, è stata sospesa rinviando la stessa al 2021. La ragione dello slittamento del “Palio del Cupolone J’Angeli 800” sta nella situazione epidemiologica che ha colpito l’Italia.

“Se da un lato dobbiamo seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità per poter finalmente ritrovarci insieme – si legge in una nota del consiglio direttivo – dall’altro vogliamo tenere i motori accesi e lavorare insieme ai tre rioni perché J’Angeli non si fermi, e perché non sembri che ci si stia per fermare, non certo minimizzando l’impatto di quanto sta accadendo- Ma il messaggio da lanciare con forza – aggiunge il comitato organizzatore del Palio del Cupolone 2020 – è di avere degli obbiettivi per un immediato futuro al fine di rilanciare lo spirito aggregativo che caratterizza i rioni e la festa. Vanno messe in campo, appena possibile, iniziative legate alla festa di rievocazione storica nel quadro dell’800… andrò tutto bene e presto ci saremo”

Il comitato per l’organizzazione della Festa è costituito da Moreno Massucci, Pietro Tosti, Silvia Cappucci, Marco Carloni, Gianfranco Martorelli, Eraldo Martelli, Moreno Piampiano, Alessandro Siragusa, Giovanni Granato e dai Capitani dei tre Rioni; Cristina Bastianini per il Campo, Eleonora Strada per il Ponte Rosso e Corrado Cannelli per le Fornaci.