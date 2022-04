Successo a Santa Maria degli Angeli per Le Rose per Dono 2022 (foto)

Successo per Le Rose per Dono 2022, la quarta edizione della mostra mercato ed esposizione floro-vivaistica che si tiene a Santa Maria degli Angeli dal 30 aprile al 1° maggio, organizzata da Confartigianato imprese Assisi, con la partecipazione della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, Aido e CTF Associazione Culturale, e con il patrocinio della Città di Assisi. Un evento a cura di Catia Raffaella Azzarelli.

Il via ufficiale questa mattina, sabato 30 aprile, alla presenza del sindaco di Assisi Stefania Proietti e delle tante associazioni locali. Le Rose per Dono 2022 prosegue oggi con “Fai sbocciare l’Artista che è in te”, l’estemporanea di pittura dei ragazzi della scuola primaria “Patrono d’Italia” sul tema: “Rose per dono: la Pace”. Successivamente, ci sarà Il gioco e la didattica: laboratorio di falegnameria creativa “Costruisci – Ingegnati – Incolla – Inchioda” a cura del Maestro Falegname Arch. Antonio Rosi, rivolto a grandi e piccini. Ogni giorno verrà rilasciato un attestato di falegname e ognuno potrà portare via con sé il proprio gioco. A seguire ci sarà Alex Trabalza con “La Recicleria” e l’arte del riciclo creativo.

Domenica 1° maggio alle 9 l’apertura degli stand e della mostra mercato. A seguire, ”Il gioco e la didattica”, laboratorio di falegnameria creativa “Costruisci – Ingegnati – Incolla – Inchioda” e il Laboratorio didattico dei ragazzi della scuola primaria “Patrono d’Italia”. A seguire sempre Alex Trabalza con “La Recicleria” e l’arte del riciclo creativo. Uno scenario unico come due belle giornate di sole tutte da vivere. Numerose le aziende che anche quest’anno partecipano attivamente all’evento. Luogo principale dell’esposizione floro-vivaistica e degli eventi che caratterizzeranno Le Rose per Dono 2022, è la Piazza Garibaldi di Santa Maria degli Angeli.

