Suoni Controvento 2025 presenta il suo programma: da luglio a settembre eventi in 24 città

(Articolo in aggiornamento)Flavia Pagliochini L’Umbria si prepara ad accogliere la nona edizione di Suoni Controvento, il festival estivo delle arti performative promosso da Aucma (Associazione umbra della canzone e della musica d’autore), associata ad AssoConcerti, con il sostegno di Ragione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di Risparmio di Terni Narni. Da luglio a settembre,sono 24 le città umbre, delle quali sei per la prima volta – che saranno teatro del ricco cartellone di eventi di Suoni Controvento 2025 che spaziano tra musica, teatro, letteratura, gaming per grandi e piccini e importanti momenti di riflessione, offrendo un’esperienza culturale immersiva e sostenibile.

Un festival in continua espansione

Nato nei borghi del Monte Cucco, Suoni Controvento ha saputo crescere ed evolversi, coinvolgendo ogni anno nuovi comuni umbri. L’ edizione 2025 vede l’ingresso di ulteriori località, portando a oltre 20 il numero dei comuni partecipanti: Acquasparta (new entry), Assisi, Bastia Umbra (new entry), Campello sul Clitunno, Corciano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione (new entry), Marsciano (new entry), Montefalco, Montone, Narni, Norcia, San Gemini, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sellano (new entry), Sigillo, Spello, Spoleto, Stroncone e Trevi. Questa espansione testimonia la capacità del festival di creare una rete culturale diffusa, valorizzando le peculiarità.

Un turismo lento e consapevole

Il festival promuove un turismo slow, invitando i visitatori a vivere l’Umbria con lentezza e consapevolezza. I partecipanti sono incoraggiati a fermarsi più giorni, esplorando le bellezze naturali, storiche e culturali del Cuore verde d’Italia. Le passeggiate letterarie, i trekking musicali e gli incontri tematici offrono occasioni uniche per scoprire il territorio in modo autentico e sostenibile.

Connubio perfetto e molto apprezzato dai fruitori sono le passeggiate alla riscoperta dei bellissimi scenari umbri, che quest’anno prenderanno il via sia a piedi, che in sella alle due ruote, attraverso sentieri che conducono ai palcoscenici naturali dei concerti in cartellone, in notturna accompagnati dal cielo stellato, senza dimenticare la letteratura con “Libri in cammino”. In questo 2025 a presentare i propri libri saranno Giorgio Van Straten (Montone 20/07), Valerio Aiolli (02/08 Spoleto), Viola Di Grado (09/08 Sigillo), Valerio Mieli (24/08 Marsciano), Nicoletta Verna, vincitrice del premio dell’European Union Prize for Literature 2025 (30/08 Narni).

Un programma ricco e variegato

L’edizione 2025 presenta un programma multidisciplinare che include concerti in alta quota, spettacoli teatrali, performance artistiche, incontri letterari e momenti di riflessione su temi attuali. Prosegue infatti anche quest’anno la collaborazione “Rai Umbria e Suoni Controvento per il sociale” progetto che si articolerà in quattro momenti di riflessione e di confronto su tematiche di attualità e argomenti di grande sensibilità sociale, accompagnati da intermezzi musicali, con l’obiettivo di coinvolgere e informare il pubblico non solo attraverso le arti. Gli appuntamenti vedranno protagonisti ospiti di rilievo, rientrano nell’ambito del progetto “Ripartiamo dai territori” e saranno tutti a ingresso gratuito. I temi toccati sono: economia, spiritualità, cultura ed educazione, creatività.

Le date: martedì 15 luglio al Teatro Cucinelli di Solomeo “Come ricostruire un’economia sociale”; domenica 27 luglio in piazza San Benedetto a Norcia “La spiritualità – confronto, ispirazione e orientamento sociale; martedì 2 settembre a palazzo Cesi di Acquasparta “La cultura e l’educazione al rispetto sono le basi dei diritti civili”; sabato 6 settembre al Sacro Convento di Assisi “Come comunicare nuove energie creative”, che rappresenta un’anteprima del “Cortile di Francesco” che quest’anno è dedicato al tema della creazione.

Immancabile anche “Suoni Controvento Slow”, format del festival, finanziato da Sviluppumbria attraverso il “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2024”, volto a valorizzare i borghi umbri e che punta a un turismo lento, sostenibile ed esperienziale.

I protagonisti del programma di Suoni Controvento 2025

Tra i protagonisti di Suoni Controvento 2025, oltre a Brunori Sas che si esibirà il 1° agosto alle ore 21:00 presso la Rocca Maggiore di Assisi e gli Afterhours che saliranno sul palco il 3 agosto, sempre alla Rocca Maggiore di Assisi, alle ore 21:00, ci sono Raphael Gualazzi (05/09, San Gemini), Serena Rossi (08/08, Spoleto), PFM (09/08, Gualdo Tadino), Nada (11/08, Fossato di Vico) e Dardust (31/08, Narni), mentre le sonorità internazionali si fanno spazio con la carismatica Nik West (12/08, Sigillo), il songwriter Joseph Arthur (30/07, Campello sul Clitunno), il folk del Trio Mandili (26/07, Magione) e l’incontro tra culture di Khalab e Baba Sissoko (30/08, Spoleto). Non mancano proposte di confine e sperimentazione: Murubutu (02/08, Trevi), Giorgio Poi (27/07, Norcia), Alessio Bondì (31/07, San Venanzo), Eleonora Strino (09/08, Montefalco), Ghost Horse (28/07, Sellano), i Selton (06/08, Corciano), Stella Merano (29/08, Stroncone), Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani (22/07, Scheggia e Pascelupo), Riccardo Catria e Daniele Del Gobbo (10/08, Scheggia e Pascelupo), Riccardo Pes (10/08, Costacciaro), il Conservatorio con due progetti speciali (21/07, Gualdo Tadino e 23/07, Gubbio), e il duo Federico Squassabia & Mattia Dallara (28/08, Spello).

Non mancano contaminazioni tra teatro e musica con Mario Tozzi ed Enzo Favata (20/07, Marsciano), e incontri musicali raffinati come quello tra Luca Ciammarughi e Jacopo Taddei (02/09, Acquasparta). A completare il quadro, l’apertura con Simone Gubbiotti (12/07, Campello sul Clitunno), il jazz di Raffaele Matta Trio (18/07, Montone), l’energia di Tetraktis (07/08, Bastia Umbra), e progetti site-specific come “Meravigliosa Etiopia” (09/08, Costacciaro). Previsto anche un omaggio a Pino Daniele – Nero a Metà Experience – alla Cantina Caprai di Montefalco (07/09), che chiuderà il sipario di questa nona edizione di Suoni Controvento. Suoni Controvento 2025 si conferma così uno dei festival più visionari e inclusivi del panorama nazionale, capace di accogliere ogni linguaggio nel segno della qualità, della scoperta e dell’ascolto.

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

Suoni Controvento 2025 si realizza con il sostegno e la collaborazione di Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, Cams – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Sacro Convento, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Comune di Acquasparta, Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Magione, Comune di Marsciano, Comune di Montefalco, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sellano, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Trevi, Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi, Fiab, Jazz Around, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Unitre Monte Cucco, associazione Astronomica Umbra, Fiab Perugia, Proloco Costa di Trex, Proloco Terzo San Severo, Tramontana guide dell’Appennino, L’Olivo e la Ginestra, Maja Trek, associazione Roompicapo, Cammini d’Italia, Valsorda Tour, Unitalsi Gualdo Tadino, Ya Basta! Perugia, Cantina Arnaldo Caprai, Cantina Brugnoni; con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Gruppo Hera, Diva International, WiseTown, Perugia Insurance, ScreenPharma, Fattoria Creativa, Regusto, Bahia City Store, Ares Safety. Patrocinio di Rai Umbria, media partner Tgr Umbria, Rai Pubblica Utilità.

© Riproduzione riservata