Suoni Controvento 2026, con I Cani e Coez ancora grandi concerti alla Rocca Maggiore di Assisi per i dieci anni del festival

Dopo l’annuncio del concerto di Mannarino (primo agosto), il festival estivo di arti performative Suoni Controvento – giunto al decimo anno – svela altri due appuntamenti che prenderanno il via ai piedi della suggestiva Rocca Maggiore ad Assisi, che vedranno protagonisti I Cani e Coez.

Il 31 luglio a fare da padrone del palcoscenico saranno I Cani, una delle band più influenti e decisive della musica italiana degli ultimi quindici anni.

Dopo il successo del tour autunnale nei club (tutte sold out), la formazione romana ha annunciato un tour con una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell’estate italiana. Tra questi anche la data umbra realizzata in collaborazione con il Comune di Assisi e l’associazione Roghers.

Il progetto di Niccolò Contessa è tornato nel 2025 dopo anni di silenzio con “Post Mortem”, un disco accolto come un evento, capace di riattivare un immaginario e un linguaggio che hanno segnato un’intera generazione. Un ritorno che ha confermato la forza e l’attualità della band, capace di leggere il presente con lucidità, ironia e profondità, proseguendo il percorso iniziato con “Il sorprendente album d’esordio de I Cani” (2011), “Glamour” (2013) e “Aurora” (2016). I loro live, infatti, restituiscono tutta la potenza emotiva di un repertorio che ha ridefinito il modo di raccontare il quotidiano, le fragilità e le contraddizioni di una generazione.

Il 4 agosto sarà la volta di Coez che, dopo il successo del tour nei palazzetti con oltre 70.000 biglietti venduti e diverse date da tutto esaurito, arriva alla Rocca Maggiore con una tappa del suo tour estivo “Coez Live 2026 – From the rooftop”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Anche questo concerto si realizza in collaborazione con il Comune di Assisi.

“From the Rooftop” nasce nel 2015, un progetto per far rivivere in modo più intimo brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Diventa poi un album a cui farà seguito un secondo capitolo nel 2022. Ora il progetto arriva alla sua terza “stagione”, assumendo una nuova veste e approdando live in location dall’atmosfera unica come i teatri di pietra che diventano specchio delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, un’unione in grado di creare una dimensione familiare e profonda con il pubblico

Coez è reduce dal successo di “1998”, album che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Un progetto musicale che ha segnato un ritorno alle origini e allo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia. Tra gli altri, contiene i singoli “Mal di te”, “Ti manca l’aria”, “Qualcosa di grande” e “Mr. Nobody”.

Il festival – Inizia a prendere corpo quindi l’edizione del decennale per Suoni Controvento, il festival che trasforma l’Umbria in un palcoscenico a cielo aperto e che unisce musica, spettacoli, letteratura e riflessioni in un dialogo armonioso con la natura e il patrimonio culturale della regione. Oltre a I Cani, Mannarino e Coez ad Assisi, un altro colpo annunciato è quello del concerto dei C.S.I. a Villa Fidelia di Spello (4 settembre). Ma non finisce qua. Suoni Controvento ha in serbo altri appuntamenti in tante altre località della regione e sempre con l’obiettivo di proporre la sua formula vincente che unisce la qualità artistica alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.

