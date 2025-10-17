Al via Frantoi aperti in Umbria 2025: il programma delle iniziative con protagonista l’olio nuovo

Presentato giovedì 9 ottobre 2025, presso il TTG Expo di Rimini, il programma di Frantoi Aperti in Umbria 2025, arrivato alla XXVIII edizione ed evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, che dal 18 ottobre al 16 novembre 2025, per 5 fine settimana, proporrà un fitto calendario di iniziative volte a celebrare l’arrivo del nuovo olio extravergine d’oliva, nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, con itinerari alla scoperta del patrimonio ambientale e storico-artistico della regione e proposte esperienziali di avvicinamento al mondo dell’olio direttamente in frantoio.

Le iniziative e novità di Frantoi Aperti in Umbria 2025

Momento di apertura dell programma di Frantoi Aperti 2025 in Umbria, sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15.00 presso la Chiesa di San Francesco di Montefalco (Pg), sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “Visioni oleocentriche”, in programma fino al 9 novembre 2025, che renderà omaggio alla cultura dell’olio e all’identità umbra, interpretate dall’obiettivo fotografico di Pier Paolo Metelli. La mostra, che propone una selezione di immagini già esposte lo scorso anno sulle oltre 600 plance delle affissioni pubbliche nei principali centri dell’Umbria, combinando documentazione e elaborazione artistica, spaziando dagli uliveti secolari e da momenti di vita nei frantoi, alle espressioni dei protagonisti di questo mondo, componendo un’opera corale capace di esprimere la simbiosi tra uomo e natura, tradizione e innovazione. A fare da cornice all’inaugurazione della mostra, alle ore 18.00, il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Filarmonica Europea di Santa Cecilia, diretta dal maestro Francesco Maria Silvagni, che andrà in scena nel complesso museale di San Francesco a Montefalco (Pg).

Il giorno seguente, domenica 19 ottobre, si terrà la “La Grande Pedalata Lungo la Fascia Olivata dei Colli Assisi – Spoleto”, organizzata in collaborazione con FIAB Umbria, Ciclostorica La Francescana e YouMobility. Un itinerario ad anello in e-bike con partenza e arrivo a Trevi (Pg) che, attraversando i percorsi ciclabili immersi nello spettacolare “paesaggio culturale vivente” modellato dalla coltivazione dell’olivo, condurrà i partecipanti alla scoperta delle emergenze ambientali e culturali del territorio di Trevi e del comune di Campello sul Clitunno con tappe di visita e degustazione in alcuni frantoi, per assaggiare l’olio appena franto. Per la prima volta la Grande Pedalata sarà un evento di cicloturismo inclusivo, accessibile a tutti grazie all’ausilio di tandem elettrici inclusivi, su un percorso ad hoc che consente a tutti di vivere appieno l’esperienza. Un progetto collettivo unico, che vede il coinvolgimento attivo di territori diversi e valorizza la collaborazione tra realtà locali, promuovendo una mobilità sostenibile e partecipata (per informazioni www.lagrandepedalata.it).

Le “Evo&Art Experience” 2025

Nelle domeniche di Frantoi Aperti in Umbria 2025 le proposte di “Evo&Art Experience” – esperienze che coniugano la conoscenza della cultura dell’olio e.v.o. in Umbria, a quella dei luoghi più significativi dell’arte umbra con itinerari in bus navetta, accompagnati da guida turistica nelle sottozone della Dop Umbria – si terranno: domenica 19 ottobre con il Tour nell’Umbria dei Colli Orvietani, domenica 9 novembre il Tour del Dolce Agogia nell’Umbria Colli del Trasimeno e del Perugino. Due saranno poi gli appuntamenti per domenica 16 novembre 2025: il Tour nell’Umbria dei Colli Amerini ed il Tour del Moraiolo nell’Umbria dei Colli Assisi – Spoleto (per informazioni https://www.frantoiaperti.net/evo-art-experience-in-navetta-con-guida-turistica-2025/ ).

I cinque weekend di Frantoi Aperti in Umbria 2025 si susseguiranno con un fitto programma di iniziative che avranno come protagonisti indiscussi l’olio e.v.o. e i frantoi in lavorazione, fulcro di passeggiate in bici e trekking naturalistici per grandi e bambini, ma soprattutto di percorsi di degustazione e di conoscenza dell’olio e.v.o. di qualità, pensati per svelare ai visitatori l’estrema varietà e ricchezza del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico dell’Umbria.

10 anni di Arte contemporanea per Frantoi Aperti® “#CHIAVEUMBRA 2025| Solo di Passaggio”

Protagonista di Frantoi Aperti® insieme all’olio umbro, sarà il paesaggio olivato, la natura che abbraccia i borghi storici della regione e in questo scenario giocheranno un ruolo di primo piano anche l’arte e la letteratura. In occasione dei cinque weekend della rassegna ci sarà infatti l’ormai decennale appuntamento con “#CHIAVEUMBRA 2025| Solo di Passaggio”, la manifestazione di arte contemporanea, organizzata in collaborazione con Palazzo Lucarini Contemporary, offrirà chiavi di accesso inedite e sperimentali sul territorio umbro, valorizzando la natura e il rapporto uomo-ambiente, grazie al lavoro corale delle artiste Mara Albani, Sabrina Iezzi, Francesca Perniola e Alice Tonelli.

Musica tra gli ulivi, nei borghi e nelle città d’arte per Frantoi Aperti® e Suoni dagli ulivi secolari

Concerti e spettacoli musicali allieteranno le vie e piazze dei borghi grazie alla rassegna musicale “Musica tra gli ulivi, nei borghi e nelle città d’arte ad alta vocazione olivicola”, progetto finanziato nell’ambito del PR – FESR 2021-2027 Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 Azione 1.3.4 – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2024; gli oliveti saranno inoltre animati dai “Suoni dagli ulivi secolari”, la rassegna pensata per esaltare il dialogo tra la musica e gli ulivi che proporrà concerti in luoghi particolarmente evocativi del paesaggio olivicolo umbro ed in prossimità degli ulivi secolari più rappresentativi della regione, veri e propri monumenti naturali.

Le iniziative artistico – culturali di Frantoi Aperti 2025 in Umbria saranno come sempre “collegate” e fruibili grazie a bus navette, passeggiate guidate a piedi e in e-bike, che collegheranno gli oliveti ai borghi ed alle città d’arte ad alta vocazione olivicola, dove si terranno feste di celebrazione della raccolta e frangitura delle olive, con esposizioni di artigiani di olio di qualità e di altri prodotti enogastronomici locali, visite guidate dei centri storici e dei musei tematici, assaggi di pane e olio nelle piazze.

Evento di chiusura del programma Frantoi Aperti in Umbria 2025 sarà la terza edizione della Corsa dei Frantoi, gara competitiva di 10 Km di lunghezza in programma domenica 16 novembre 2025, a Campello sul Clitunno (Pg) in occasione del secondo weekend della Festa dei Frantoi e dei Castelli che avrà come cornice la frazione La Bianca di Campello. Una corsa competitiva, affiancata da una corsa non competitiva e da una camminata aperta a tutti, che si snoderanno nel paesaggio olivato e tra i frantoi del territorio.

Nei venerdì di Frantoi Aperti 2025 in Umbria infine, alcuni dei ristoranti del circuito “Umbrian #EVOOAmbassador – Testimoni di oli unici”, proporranno le “Cene Oloecentroche” dedicate all’olio nuovo con l’intervento di un produttore di olio e.v.o. A proporre le “Cene Oleocentriche” saranno: Evo Bistrot Centumbrie e Libera Lepre Osteria & Cantina di Magione (PG), Ristorante GUS di Foligno (PG), Ristorante Vis a Vis di Orvieto (TR), La Locanda del Capitano di Montone (PG), Ristorante La Moglie Ubriaca e Ristorante Il Moderno di Perugia.

Queste le iniziative nei Comuni di Frantoi Aperti® in Umbria 2025

Sparsi per tutta la regione, i borghi e le città d’arte, su cui si accenderanno i riflettori nei cinque fine settimana di Frantoi Aperti®:

18 e 19 ottobre 2025

Montefalco (Pg), che per la prima volta entra a far parte del circuito dell’evento, proporrà “Amololio”.

25 e 26 ottobre 2025

a Campello sul Clitunno (PG) ci sarà la “Festa dei Frantoi e dei Castelli” che animerà il Castello di Campello Alto domenica 26 ottobre, Gualdo Cattaneo (PG) il borgo dei Castelli, proporrà “Sapere di pane, sapore di olio”; a Montefalco (Pg) proseguirà “Amololio”; Spoleto proporrà la “Camminata tra gli Olivi” (Domenica 26 ottobre) e a Valfabbrica (Pg) si terrà l’evento “Olio in Festa”

31 ottobre, 1° e 2 novembre 2025

ad Assisi (Pg) si terrà UNTO – Unesco, Natura, Territorio, Olio (29, 30, 31 ottobre – 1° e 2 novembe 2025); Bevagna (Pg) proporrà O-Live (31 ottobre, 1 – 2 novembre 2025); a Castel Ritaldi (Pg) sarà la volta di Frantotipico (1° e 2 novembre 2025); mentre a Giano dell’Umbria (Pg) si terrà La Mangiaunta (31 ottobre, 1 – 2 novembre 2025) e a Trevi (Pg), Festivol, Trevi tra olio arte musica e papille (1° e 2 novembre 2025)

8 e 9 novembre 2025

ad accogliere i visitatori saranno Assisi (Pg) con UNTO nei castelli e nel territorio (8 – 9 novembre 2025) e Tuoro sul Trasimeno (Pg) con la Festa dell’Olio (7, 8 e 9 novembre 2025)

15 e 16 novembre 2025

Il 15 e 16 novembre sarà la volta di Amelia (TR) dove si terrà “Amerinolio”; Assisi (Pg) con UNTO nei castelli e nel territorio; Campello sul Clitunno (Pg), con la “Festa dei Frantoi e dei Castelli” che animerà in particolare la Piazza della Bianca domenica 16 novembre; Magione (Pg) proporrà Olivagando; mentre a Spello (Pg) ci sarà L’Oro do Spello – Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta e a Todi (Pg), Colori et Olio.

Questi i frantoi della XXVIII edizione di Frantoi Aperti nella Provincia di Terni

ad Amelia il Frantoio Suatoni ed il Frantoio Italy Hearth, ad Arrone il Frantoio Oleario Bartolini Emilio; a Montecchio (Tr) l’Azienda Al Vecchio Frantoio Bartolomei; oltre all’Oleificio Cecci di Castel Viscardo (Tr).

Frantoi Aperti nella Provincia di Perugia

Ad Assisi il Frantoio Le Vecchie Macine, a Bettona l’Azienda Agraria Decimi, a Bevagna il Frantoio Petasecca Donati, a Campello sul Clitunno l’Antico Frantoi Carletti, il Frantoio Oleario Eredi Gradassi e il Frantoio Marfuga, a Castel Ritaldi il Frantoio Settimi ed il Frantoio Eredi Celesti, a Castiglione del Lago la Cooperativa Oleificio Pozzuolese; a Foligno l’Antico Frantoio Petesse, il Frantoio dell’Eremo e in pieno centro storico l’Azienda Agraria Clarici, a Giano dell’Umbria il Frantoio Del Sero ed il Frantoio Speranza. A Gualdo Cattaneo il Frantoio Clerici; a Magione il Frantoio CM Centumbrie e l’Antico Frantoio Fattoria Luca Palombaro; a Perugia il Frantoio Berti e il Frantoio Caporali; a Spello il Frantoio di Spello uccd, a Todi il Frantoio La Casella e il Frantoio Terre di Todi; a Trevi il Frantoio Gaudenzi, la Società Agricola Trevi “Il Frantoio” ed il Frantoio dei Sapori 1962; a Umbertide il Frantoio I Girasoli di S. Andrea, mentre a Valfabbrica il Frantoio Priorelli.

Frantoi Aperti 2025 in Umbria è organizzato dall’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, che si avvale di Add Comunicazione ed Eventi, agenzia specializzata nella comunicazione e promozione dell’Olio e dell’oleoturismo, con il contributo della Regione Umbria, del MASAF – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il sostegno di Sviluppumbria, Camera di Commercio dell’Umbria, VUS COM, Tartufi Fortunati Stocchi, il patrocinio di ENIT, Parco 3A-PTA, Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, Ass. Naz. Città dell’Olio, Strade dei Vini e dell’Olio dell’Umbria, CIA Umbria, Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria, Assoprol, Aprol, la partnership di UmbriaSì, Federalberghi Umbria, della Fondazione FS, di FS Treni Turistici Italiani, del Vettore Ufficiale Regionale Trenitalia e la collaborazione di tutti gli attori del comparto olivicolo umbro.

Gli interventi alla presentazione di Frantoi Aperti 2025 in Umbria al TTG Expo di Rimini

Ad intervenire alla presentazione che si è tenuta presso lo stand della Fondazione FS / FS Treni Turistici Italiani, Pietro Fattori, Responsabile Comunicazione Esterna e Relazioni Istituzionali Fondazione FS / FS Treni Turistici Italiani, che ha introdotto una delle principali novità di questa edizione di Frantoi Aperti® in Umbria, il “Treno dell’Olio”, per cui ogni fine settimana, i viaggiatori della tratta Roma – Assisi del treno turistico “Espresso Assisi”, saranno coinvolti in degustazioni guidate di olio e.v.o. ed assaggi di olio e.v.o. nel vagone ristorante.

A seguire, Federico Sisti, Segretario generale Camera di Commercio dell’Umbria ha evidenziato il sostegno della Camera di Commercio dell’Umbria all’evento ed in particolare al Treno dell’Olio, raccontando come “a partire dalla stazione di Terni, i viaggiatori potranno incontrare sul treno dell’olio, degli esperti assaggiatori di olio che inizieranno già dal viaggio a insegnare ai viaggiatori come degustare l’olio, assaporarne le differenti caratteristiche, in una sorta di avvicinamento lento a quello che poi potranno vivere nei Frantoi Aperti dell’Umbria”.

Ad intervenire alla presentazione poi Simona Meloni, Assessore all’agricoltura e turismo della Regione Umbria che ha evidenziato come l’olivo sia una pianta totemica in Umbria, simbolo identitario della regione, mentre Paolo Morbidoni, Presidente Strada Olio e.v.o. Dop Umbria, ha sottolineato come “Sta per iniziare la festa dell’olio più grande e più bella d’Italia e noi, come ogni anno, aspettiamo appassionati di cibo e di cultura, a braccia e frantoi aperti”

Ha seguito poi l’intervento di Roberta Garibarldi, Esperta di Turismo Enogastronomico che ha detto “Frantoi Aperti rappresenta un modello esemplare di come il turismo enogastronomico possa valorizzare un prodotto identitario come l’olio extravergine d’oliva. L’Umbria, con i suoi borghi e i suoi paesaggi, offre un contesto ideale per vivere esperienze autentiche che mettono in relazione i turisti con i frantoi, i produttori e la cultura dell’olio”

Altra partnership raccontata durante la presentazione è quella con Trenitalia Regionale, ad intervenire alla presentazione Amelia Italiano, Direttrice Regionale Trenitalia per l’Umbria che ricordato come “il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) con i suoi Link (servizi intermodali treno+bus), che da quest’anno si arricchiscono dei collegamenti con Montefalco, Bevagna, Gubbio, Cascia e Norcia, rende ancor più semplice e sostenibile raggiungere il cuore verde d’Italia, offrendo ai viaggiatori la possibilità di scoprire i frantoi e i borghi storici senza l’uso dell’auto”

A chiudere la presentazione Daniela Tabarrini, Direttrice della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria che ha spiegato come “Ormai da anni si sia deciso di trasformare Frantoi Aperti, da evento di un unico weekend, ad un grande contenitore degli eventi che in tutta la regione celebrano l’olio nuovo per un mese intero. Lo si è fatto ideando ogni anno nuove proposte allettanti ed esperienziali per i visitatori, e nuove partnership”. Sono intervenuti inoltre i rappresentanti di alcuni dei Comuni aderenti all’evento, come il Comune di Todi e il Comune di Campello sul Clitunno e per i frantoi del circuito il Vecchio Frantoio F.lli Bartolomei di Montecchio (TR).

