Tutto pronto per Assisi Pax Mundi 2024, tre giorni di concerti gratuiti tra musica e condivisione

Tutto pronto per Assisi Pax Mundi 2024, in scena dal 17 al 20 ottobre 2024 con la sua undicesima edizione, in una città da sempre ispirata all’incontro e alla promozione della pace e del rispetto, in cui si promuove e diffonde una cultura del dialogo che davvero accolga tutti e a tutti proponga i valori del bene comune, dietro l’esempio e lo stimolo di San Francesco e di Santa Chiara. E infatti la rassegna – completamente gratuita e senza necessità di prenotazione – permette alle corali partecipanti di vivere momenti di autentica condivisione con altri amici, accomunati dall’amore e dalla passione per il canto; di anno in anno l’esperienza comune a tutti è sempre quella di un continuo e reciproco arricchimento umano, spirituale e culturale.

Assisi Pax Mundi 2024 è organizzata dalle Famiglie Francescane di Assisi Assisi Pax Mundi 2024 è organizzata dalle Famiglie Francescane di Assisi, con il sostegno della Fondazione Perugia, e con la collaborazione di Regione Umbria, Città di Assisi, il Dicastero per la Cultura e l’Educazione e la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco e anche quest’anno, nell’ottavo centenario delle Stimmate, vedrà diversi concerti che nell’arco delle tre giornate si svolgeranno nei luoghi francescani del centro storico e di Santa Maria degli Angeli. Sabato sera 19 ottobre sarà il concerto finale nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco che vedrà la partecipazione di tutti i gruppi iscritti; Culmine della rassegna sarà la celebrazione eucaristica di domenica 20 con, al termine, l’esecuzione del Cantico delle Creature di p. Domenico Stella, tanto più significativa quest’anno in vista del prossimo centenario francescano, dedicato appunto al testo poetico scritto dal Santo.

Nel desiderio di seguire sempre più da vicino gli insegnamenti del Serafico Padre, ad Assisi Pax Mundi 2024, le Famiglie Francescane di Assisi propongono a tutti, in particolare al mondo corale, la contemplazione in musica del “Sono stato crocifisso con Cristo” (Gal 2,19). “L’esperienza provata da Francesco – spiega fra Peter Hrdy, OFMConv, Maestro di Cappella della Basilica di San Francesco- non è solo dolore, ma anche amore: l’amore di Dio per Francesco in cui lo rende proprio testimone della sua passione, ma anche l’amore di Francesco per Dio in cui si rende partecipe del mistero Pasquale di Cristo. Nel ricordare questo significativo avvenimento, l’undicesima edizione di Assisi Pax Mundi, celebrerà, attraverso la musica, sia il tema dell’ottavo centenario ‘le Stimmate’ ma anche il mistero della morte e resurrezione di Gesù, proponendo a tutti, in particolare al mondo corale, la contemplazione in musica del: ‘Sono stato crocifisso con Cristo’”.

PROGRAMMA ASSISI PAX MUNDI 2024

Giovedì 17 Ottobre

– Ore 21.00 Basilica Inf. di S. Francesco Ensemble Angelica Biltà (Assisi PG); Coro di voci bianche “Cor Gentile” della Scuola secondaria di I grado Gentile da Foligno (Foligno PG)

Venerdì 18 Ottobre

– Ore 17.00 Cattedrale S. Rufino Coro Santuario del Sacro Tugurio (PG); Coro Laudate Dominum (NA)

– Ore 21.00 Basilica S. M. degli Angeli Corale San Prospero (RE); Coro De Iddanoa (Monteleone SS)

Sabato 19 Ottobre

– Ore 16.00 Chiesa San Pietro Coro Regina Pacis (FR); Coro Polifonico Cantabo Gaudium (Roma)

– Ore 20.30 Basilica Sup. di S. Francesco Concerto di Chiusura con la partecipazione di tutti i gruppi corali

Domenica 20 Ottobre

– Ore 10.30 Basilica Sup. di S. Francesco Celebrazione animata da tutti i gruppi corali. A seguire esecuzione del Cantico delle Creature di p. Domenico Stella

Sabato 26 Ottobre – Special Event

– Ore 21 Basilica Sup. di San Francesco, Macedonia University School of Music Science & Art Chamber Choir of Thessaloniki (Grecia)

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Assisi Pax Mundi è possibile consultare il sito https://assisipaxmundi.org/paxmundi/ o seguire i social su Facebook – e Instagram. Per rimanere sempre aggiornati sulle attività della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco è possibile consultare il sito www.corosanfrancescoassisi.org o seguire i social (su Facebook, Instagram e TikTok.

