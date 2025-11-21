“TuttoBrunori, canzoni e monologhi” fa tappa ad Assisi: data annunciata con un anno di anticipo

Anche Assisi tra le tappe della nuova tournée teatrale di Dario Brunori. “TuttoBrunori, canzoni e monologhi” arriverà sul palco del Teatro Lyrick di Assisi, martedì 10 novembre 2026, nell’ambito della stagione Tourné. Un appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi.

Dario Brunori torna a uno dei luoghi che più gli appartengono – il teatro – con uno show completamente nuovo (prodotto da Vivo Concerti) che fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione. Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore. La Spezia, Brescia, Milano, Genova, Torino, Firenze, Bologna, Trieste, Padova, Napoli, Roma, Assisi, Catania, Palermo, Bari: queste le città che a partire dal prossimo ottobre e per tutto il mese di novembre saranno toccate dalla tournée teatrale.

“TuttoBrunori, canzoni e monologhi” è insieme esperienza di ascolto e di racconto, dove Brunori – da sempre maestro nel mescolare linguaggi e registri – offre al pubblico uno sguardo completo sulla propria storia, sul presente e sul continuo dialogo tra individuo e collettività che attraversa tutta la sua produzione, accompagnato sul palco da tutta la sua band di sempre. Prevendite a partire dalle 14 del 12 novembre 2025 su circuiti TicketItalia e Ticketone

Sito ufficiale www.meaconcerti.it

© Riproduzione riservata