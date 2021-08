Visite guidate per i venti anni di Unesco, il programma delle iniziative ad Assisi

Undici visite guidate per i venti anni di Unesco, alla scoperta dei luoghi simbolo della cultura e dell’arte di Assisi. E’ questo il leit motiv del calendario degli appuntamenti gratuiti organizzati per celebrare i 20 anni di iscrizione della Città Serafica, della Basilica di San Francesco e altri siti francescani nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Undici visite gratuite (7/13/20/21/22/26 agosto e 2/5/11/17/19 settembre) per conoscere da vicino alcuni luoghi che sono il simbolo della bellezza di Assisi, come le Basiliche, il santuario di San Damiano, la Rocca Maggiore, il Foro Romano, l’Eremo delle Carceri, la Cattedrale di San Rufino, l’Abbazia di San Pietro. Gli incontri, a cura dell’Associazione guide turistiche dell’Umbria e CoopCulture con il coordinamento dell’ufficio comunale del turismo, puntano a far conoscere da vicino il patrimonio assisiate Unesco e sensibilizzare sull’importanza della storia e dell’arte di Assisi anche attraverso interventi di intrattenimento, animazione e momenti musicali.

Le visite guidate per i venti anni di Unesco, come detto tutte gratuite, partono il 7 agosto alle 16.30 con una visita guidata alla Basilica di San Francesco, della durata di un’ora e mezzo e max 35 persone, a cura dell’Associazione Guide Turistiche Umbria. Il 13 Agosto alle 16.30 va in scena “dal Santuario di S. Damiano al Santuario di Rivotorto”, visita guidata e passeggiata della durata di circa 2 ore e per un massimo di 25 partecipanti, a cura dell’Associazione Guide Turistiche Umbria. Il 20 agosto alle 18 alla Rocca Maggiore “Il Grande Gioco delle Fiabe”, spettacolo / gioco ludico della durata di circa due ore e per un massimo di 30 persone organizzato da CoopCulture e Protemus. Il 21 e 22 agosto alle 21.30 torna Assisi romana by night: Foro e Domus del Larario, visita guidata di un’ora e massimo per 30 persone a cura di CoopCulture. Il 26 Agosto alle ore 16.30 visita guidata all’Eremo delle Carceri, massimo 20 persone per una durata di un’ora e mezzo circa, a cura dell’Associazione Guide Turistiche Umbria. Il 2 settembre alle 18 in Piazza del Comune e Chiesa Nuova la presentazione del libro “Assisi oltre le mura”; durata due ore, massimo 35 persone, partner: Ente Calendimaggio e Parti, Pro Loco di Assisi. Il 5 settembre alle 16.30 visita guidata della Cattedrale di S. Rufino, durata un’ora e mezza, massimo 40 persone, a cura di AGTU. L’11 Settembre alle 10 con partenza dalla Basilica di Santa Chiara la visita guidata “Assisi sottosopra fra romanità e medioevo”, un percorso di due ore e mezzo per un massimo di 20 persone organizzata da CoopCulture. Il 17 Settembre alle 16.30 alla Basilica di S. Maria degli Angeli e al Palazzetto Capitano del Perdono una visita guidata di un’ora e mezzo per 40 persone organizzata da AGTU – Associazione Guide Turistiche Umbria. Infine, le visite guidate per i venti anni di Unesco si chiudono il 19 settembre alle 16 all’Abbazia di San Pietro, visita guidata con intervento musicale per un massimo di 35 persone, della durata di due ore e mezzo. Partner: Associazione Guide Turistiche Umbria, letture in musica con “I Trobadores”. La prenotazione è obbligatoria tramite telefono 075 8138680 – mail: biglietteria.iatassisi@coopculture.it, tutti i giorni dalle 10 alle 17. Tutti gli appuntamenti sono soggetti alle misure governative e protocolli emanati nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il punto di ritrovo per ogni appuntamento è all’ingresso principale del Sito

Il programma delle visite guidate per i venti anni di Unesco, oltre a numerosi patrocini, ha ricevuto il plauso del presidente della commissione nazionale per l’Unesco Franco Bernabè che ha ricordato come Assisi, in quanto esempio di eccellenza artistica armoniosamente inserito nel suo contesto naturale e grazie al messaggio di pace e tolleranza diffuso dall’opera e dalla figura di San Francesco, rappresenti fonte d’ispirazione a livello mondiale per l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile. La direttrice del Centro del Patrimonio Mondiale dell’Unesco Mechtild Rössler ha ricordato che il sito di Assisi è d’importanza universale non solo per il popolo italiano ma per l’umanità tutta, esprimendo anche apprezzamento per l’amministrazione comunale che con il sindaco Stefania Proietti ha partecipato alla conferenza globale di giugno scorso sul Patrimonio urbano per il recupero e la resilienza per sviluppare un piano d’azione per la città secondo i principi di democrazia e partecipazione. Il Comune di Assisi, proprio in occasione del giorno dell’iscrizione, il 2 dicembre scorso, aveva organizzato una conferenza internazionale a cui avevano partecipato personalità di rilievo a livello europeo e italiano. Purtroppo – conclude la nota del Comune – l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ha impedito lo svolgimento delle numerose attività e iniziative progettate dall’ufficio Unesco Onu Sostegno alle Nazioni Unite del Comune di Assisi.

Intanto la giunta ha deciso prolungare la sospensione del pagamento della sosta presso il parcheggio di San Giacomo, gestito direttamente del Comune, fino al 31 dicembre prossimo. In sostanza tutti coloro che vorranno parcheggiare a San Giacomo potranno farlo senza spendere un euro, in base a questa decisione anche il pagamento degli abbonamenti sarà sospeso; un modo per di adottare fronteggiare le conseguenze della pandemia e aiutare turisti e cittadini a spendere meno. L’esecutivo ha stabilito di . “Anche questa misura – ha affermato il vice sindaco Valter Stoppini – è stata presa per sostenere le persone che in seguito alla grave emergenza sanitaria da Covid 19 si sono ritrovate più povere e pure il risparmio del parcheggio può essere un aiuto. La decisione della giunta è anche un segnale concreto verso i turisti che stanno tornando ad Assisi”.

