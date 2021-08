Via Padre Pietro Starnini, omaggiato il fondatore della Corale Porziuncola (foto)

Dopo padre Evangelista Nicolini, la città di Assisi rilancia con via Padre Pietro Starnini, nuovo spazio a Santa Maria degli Angeli. Solenne cerimonia per l’intitolazione di via Padre Pietro Starnini ieri pomeriggio in via S. Bernardino da Siena. Padre Pietro, nel 1949, fondò la Corale della Porziuncola per le cerimonie della Basilica Papale, dirigendola per circa 40 anni. All’inizio era composta da “pueri cantores” e voci virili, e poi, nel tempo i “puri” sono stati sostituiti da voci femminili. Oggi la corale è un “gruppo misto” e prosegue la tradizione iniziata dal suo fondatore.

La Corale “Porziuncola” – oggi diretta da padre Matteo Ferraldeschi, che succede a padre Maurizio Vrde, a sua volta erede di Padre Antonio Giannoni – ha avuto inizio nel 1949, voluta e diretta per circa 40 anni dal M° P. Pietro Starnini, allievo del M° don Licinio Refice presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma., Nata per il servizio musicale alla Patriarcale Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, da cui trae il nome, ha svolto questo servizio come impegno primario nell’arco di oltre 60 anni.

Nel 1987 alla direzione della Corale “Porziuncola” succede il M° P. Antonio Giannoni. Con lui la Corale “Porziuncola” assume una fisionomia nuova e diversa, con un’impostazione vocale più polifonica, con orizzonti musicali più ampi. Il panorama musicale infatti si allarga: dalle laudi antiche alla polifonia sacra e profana, dalle partiture con organo a partiture con orchestra, a musiche contemporanee, popolari e non, sino ai canti spirituali negri. Il M° P.Antonio Giannoni, mancato dopo lunga e combattuta malattia il 29 ottobre del 2013, venne sostituto dal M° P.Maurizio Verde OFM, purtroppo anch’egli recentemente scomparso. La Corale Porziuncola svolge il servizio musicale Liturgico in Basilica ogni domenica alla Messa Solenne e in tutte le festività e solennità dell’anno liturgico.

Foto: Mauro Berti – Redazione AssisiNews

