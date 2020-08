Visita guidata di Assisi, doppio appuntamento tra Rocche e Basilica di Santa Maria

Organizzano, in maniera indipendente e in giorni diversi, AGTU e Meravigliarti in Umbria

Una doppia visita guidata di Assisi, tra le Rocche al tramonto e la Basilica di Santa Maria. AGTU propone Rocche al Tramonto, il 21 agosto 2020. “Assisi al tramonto è anche più bella, quando la luce dorata accende la pietra rosa del Subasio. La passeggiata in programma parte dalla Rocca Minore, sentinella ad est di Assisi, e grazie alla collaborazione dei Cavalieri del Colle del Paradiso che la custodiscono, sarà visitabile in occasione di questo evento, in misura del tutto straordinaria. Attraverseremo l’oliveto sul declivio sottostante, anch’esso eccezionalmente aperto per noi, per giungere poi all’Anfiteatro romano, che attirava spettatori da tutto il circondario.

“Da Porta Perlici – continua l’associazione – percorriamo alcuni antichi vicoli per concludere la serata alla Rocca Maggiore con il suo magnifico panorama sulla valle spoletana, come si chiamava al tempo di San Francesco, e sulle facciate delle chiese. Parleremo di guerre, di assedi, di capitani di ventura, ma la dolcezza del tramonto getterà un’altra luce sulle rocche medievali. L’appuntamento è alle ore 18 a Porta Cappuccini, la durata della visita guidata è di 1 ora e 30 circa. La passeggiata è agevole, ma è necessario indossare scarpe comode”.

La partecipazione a questa visita guidata di Assisi è su prenotazione e prevede un costo di 8 euro. Info 075-815228 – 3393390103 – [email protected]

MeravigliArti in Umbria invita invece a un doppio appuntamento, sabato 22 agosto e domenica 23 agosto, alle 17, con una nuova visita dedicata alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, Assisi.

“La Basilica papale di Santa Maria degli Angeli – scrive MeravigliArti in Umbria – custodisce, dalla seconda metà del XVI secolo, i luoghi che hanno vissuto la presenza di San Francesco e ne conservano la preziosa memoria. Per diretto volere di Papa Pio V, su progetto di Gian Galeazzo Alessi, venne innalzata una basilica di rilevanti dimensioni, ma caratterizzata da una rigorosa semplicità strutturale, che doveva custodire la piccola chiesa della Porziuncola – in cui il Santo visse con i suoi primi confratelli – la Cappella del Transito, il Roseto e la Cappella delle Rose – luoghi che videro la presenza miracolosa del Poverello di Assisi.

“L’enorme complesso, intitolato alla Vergine, domina incontrastato con la sua cupola seicentesca e la grande statua dorata della Madonna, risalente al 1930, la valle centrale umbra. La Basilica custodisce nella sequenza interna degli altari che scandiscono le pareti delle navate laterali preziose opere di illustri artisti che descrivono una scenografica cornice per la Porziuncola e i luoghi della memoria francescana. La piccola chiesa, di origini antichissime, divenne il luogo prediletto dal Santo di Assisi – che vi dimorò e che scelse la chiesina come prima sede dell’ordine francescano. Prossima alla Porziuncola è la Cappella del Transito dove, secondo la tradizione il Poverello di Assisi sarebbe morto la notte del 3 ottobre 1226”.

“Un percorso tra le antiche stanze e il chiostro del monastero francescano conduce al Roseto – luogo famoso per la presenza delle rose che avrebbero perso le loro spine per non ferire il Santo che vi si era gettato preso da forti dubbi e dal rimorso del peccato – e infine alla Cappella delle Rose, con preziosi affreschi del XVI secolo di Tiberio di Assisi – che custodisce al suo interno l’originale modesta dimora in cui San Francesco era solito ritirarsi. La grande Basilica mariana di Santa Maria degli Angeli, lontana dalle meraviglie pittoriche della più nota basilica di S. Francesco ad Assisi, diviene spesso un semplice luogo di passaggio, ma la nostra visita si propone, ripercorrendo i passi della straordinaria vita di San Francesco, di riscoprire quei luoghi che videro la benedetta presenza del Santo di Assisi fino al momento della sua morte”.

Appuntamento ai piedi della piazza della Basilica, presso il parcheggio antistante la basilica lungo via Los Angeles. Il costo della visita è di 10 euro e in fase di prenotazione, obbligatoria, basta scrivere a [email protected] La partecipazione alla visita è subordinata alla conferma tramite mail. Appuntamento ai piedi della piazza della Basilica, presso il parcheggio antistante la basilica lungo via Los Angeles.