Assisi News inStudio, sedicesima puntata: ospite Sergio Fusetti (video)

Sergio Fusetti lavora da quasi cinquanta anni al Sacro Convento di Assisi, nel ruolo di capo restauratore. “Nel lontano 1974 – dice ad Assisi News inStudio – fummo chiamati dalla Sovrintendenza per restaurare degli affreschi in Basilica: c’erano molti restauratori in giro e in Umbria, avevo studiato opere sui libri ma abitavo a Roma. Non avevo mai visto la Basilica ma appena attraversato l’arco di San Giacomo mi innamorai della Basilica e mi trasferii subito. Da restauratore è stata una grande emozione ‘mettere mano’ agli affreschi e da allora rimasi affascinato da Basilica e città. Piano piano abbiamo lavorato sugli affreschi, ma nel 1976 ci affidarono la Cappella Baglioni a Spello e poi a San Severo, un’emozione dietro l’altra. Nel Basilica abbiamo poi creato un’azienda di restauro che a distanza di anni ancora lavora, inizialmente facevamo lavori in tutta italia, poi venticinque anni fa il terremoto, un dramma dei nostri tempi che mi coinvolse sia livello fisico che professionale. E da allora non sono più uscito dalla Basilica“.

Il terremoto del 1997 viene definito da Sergio Fusetti “una tragedia dei nostri tempi: ho ricordi non belli perché quando si perdono degli amici sono sempre momenti tragici, anche se poi l’affetto e la solidarietà arrivarono da tante persone e da tutto il mondo, ma ogni volta c’è un terremoto che ti ricorda le perdite. Fortunatamente quella mattina abbiamo notato della polverina a terra e chiuso tutto, altrimenti a quell’ora sarebbe stata una strage, in Basilica ogni momento ci sono 4-500 persone“. Una delle cose positive di quella tragedia è “Il restauro del post sisma: quello che poteva essere un danno per il mondo dell’arte è diventato un patrimonio del mondo. Non abbiamo un altro contenitore simile, ad Assisi nasce tutta la scuola della pittura moderna: Giotto si forma nella Basilica e lì fa il primo lavoro con il suo maestro Cimabue“.

Sergio Fusetti riconosce che “ricomporre le vele è stato un lavoro utopico. io per primo non ci credevo in quello che abbiamo chiamato il cantiere dell’utopia, chiamammo tutti i restauratori che avevano lavorato con noi e solo così abbiamo potuto riaprire per il Giubileo, impiegando poco più di due anni. Prima abbiamo effettuato una ricognizione, preoccupavamo per i 5.000 mq, soprattutto volte: a detta degli ingegneri e degli strutturisti, se il terremoto fosse durato cinque secondi in più sarebbe crollato tutto facendo una ventina di vittime. Finito questo lavoro c’era una seconda squadra che sceglieva, sul prato, i frammenti di affreschi dai calcinacci, che avremmo dovuto restaurare. Io non ci credevo, ma grazie ai ragazzi uscì come prima opera il volto di San Rufino e da quel momento c’è stato grande entusiasmo“.

Nei locali del Sacro Convento oggi c’è quello che rimane quel tesoro: “In un caveau ci sono 80.000 frammenti, sono piccoli, molto piccoli. Se oggi dovessi ripetere tutte le operazioni fatte allora non lo farei, ma le nuove generazioni – anche se personalmente non ci credo molto – potrebbero farcela. Li abbiamo messi in contenitori e scansionati, se qualche università potesse trovare un programma informatico forse un giorno si potranno ricomporre le vele che mancano. In previsione di ciò, noi abbiamo fatto un letto di malta tenero, per poter ricomporre eventualmente i frammenti“. Sergio Fusetti non ha lavorato solo ad Assisi, ma anche a Padova – “Una grande emozione, non ero solo, avevo altri illustri restauratori che avevano lavorato sulla Cappella Sistina e sul Cenacolo di Leonardo…credo sia il sogno di chiunque” – ma è la Basilica il grande impegno del capo restauratore. “Sono molto fortunato e onorato – le sue parole ad Assisi News inStudio – passo in Basilica molte ore, arrivo alle 7.30 della mattina e quando esco non si sa…. cerco di fare il cane da guardia di questo complesso, la nostra preoccupazione, la mia e dei frati del Sacro Convento, è di conservare questo grande patrimonio artistico: dopo il terremoto del ’97 e anche quello del 2016 la Basilica è continuamente monitorata, facciamo manutenzioni e restauri, sugli affreschi c’è anche un lavoro di pulizia, negli ultimi anni abbiamo notato uno strato di sporco spesso e ingrigito sugli affreschi restaurato negli anni ’70, perché la Basilica ha tanti turisti e si alza tanta polvere… con i finanziamenti dello Stato e anche di benefattori privati (l’ultimo è l’azienda Ferrari, ndr) potremmo finire e poi si potranno aspettare altri 70 anni. È una grande emozione lavorare in mezzo a questi grandi capolavori, vedere da vicino particolari che in pochi hanno la fortuna di vedere da vicino“.

Tra questi pochi, tante personalità. “Ne ho accompagnate tante – conferma Sergio Fusetti ad Assisi News inStudio – Patti Smith mi ha molto incuriosito, stavamo facendo restauri nella Cappella di San Nicola, avevo una tavolozza e le ho fatto mettere del colore sullo stucco bianco, si vedeva che era molto emozionata e che non se ne sarebbe mai andata. Sharon Stone è venuta in Basilica dopo un periodo di salute difficile, è arrivata in Basilica irriconoscibile, non voleva farsi riconoscere, si è molto emozionata sulla tomba del Santo e quando i frati le hanno regalato un tau ha confessato loro che l’avrebbe tenuto sempre con sé. Ma – conclude Fusetti – Bruce Springsteen credo sia insuperabile: arrivò alle una di notte dopo il concerto per visitare la Basilica, ovviamente col permesso dei frati… e dopo due ore ho dovuto dirgli ‘Guardi, io vorrei andare a dormire’….“.

