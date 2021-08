Ex dipendente Anas replica a Pastorelli: “La Regione ha detto no alle richieste del Comune di eseguire alcune opere”

AssisiNews riceve e pubblica una lettera di replica alla nota della Lega che arriva da Giuseppe Lucà “un ex dipendente ANAS che, negli ultimi anni della sua vita lavorativa, ha collaborato con il “Soggetto Attuatore per le Infrastrutture” ing. Fulvio Soccodato, nominato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito del Sisma 2016, effettuando centinaia di sopralluoghi sulla viabiltà degli Enti Locali delle Marche e dell’Umbria, pertanto nel leggere la suddetta nota mi sono sentito colpito e pertanto intendo chiarire quanto è avvenuto e fare capire a chi legge che il signor Pastorelli ignora o vuol ignorare la realtà dei fatti”. Di seguito la missiva integrale

Nel leggere la nota del coordinatore comprensoriale della Lega Stefano Pastorelli, pubblicata in data 02/08, con il titolo “Lega Assisi contro la giunta comunale di Assisi: Piano strade in ritardo per la montagna” ho pensato che non si può scendere così in basso per acquisire qualche consenso elettorale da parte di chi ignora le procedure e denigrare chi ha lavorato per il bene di Assisi in questi anni. Il Sindaco di Assisi, nel dicembre del 2018, per il V° stralcio, ha inviato al Soggetto Attuatore la richiesta di sopralluogo per più di 30 criticità sulla viabilità di propria competenza e alcuni di competenza della Provincia/Regione (SP251 e SR147), altri 13 sopralluoghi sono stati fatti con il VI° stralcio del 2019, preciso che in nessun comune dell’Umbria e delle Marche ho effettuato tanti sopralluoghi.

Visto che il signor Pastorelli non conosce le procedure è il caso di informarlo: la procedura prevede la segnalazione da parte dell’Ente Proprietario della Viabilità (Comune, Provincia Regione e ANAS S.p.A.) della criticità avuta a seguito degli eventi sismici o atmosferici; a seguito del sopralluogo fatto dal Tecnico Incaricato (in questo caso io) e l’invio della “Scheda di Criticità”, la quale prevede una “Classe di Intervento” al Soggetto Attuatore per una prima valutazione e successivamente, quest’ultimo, trasmissione al Ministero di competenza per l’approvazione. Dopo l’approvazione, il Soggetto Attuatore comunica all’Ente Proprietario della Viabilità se è disponibile a effettuare la progettazione e la Direzione Lavori dell’Intervento (ben pochi Comuni sono stati disponibili a progettare e hanno lasciato tale onere all’ANAS). Il Comune di Assisi, inizialmente ha accettato di eseguire gli interventi con il proprio personale tecnico per circa il 50% degli interventi stessi (di questi il signor Pastorelli niente ha detto). Verso la fine del 2019, l’Amministrazione Comunale, nel rendersi conto (sulla scorsa di quel 50% gestito direttamente) che la sua struttura tecnica poteva progettare e effettuare la progettazione e la Direzione Lavori di tutti i lavori, ha richiesto al Soggetto Attuatore che gli venissero restituiti gli interventi stessi non più di sua competenza. È da chiarire che il Soggetto Attuatore aveva dato il benestare a quanto è stato così richiesto dal Comune, ma a tale parere positivo si è opposta l’Amministrazione Regionale (la Lega ne fa parte), pertanto gli interventi, pur se su Strade Comunali, sono rimasti di competenza dell’ANAS S.p.A. .

Il signor Pastorelli deve sapere che l’appalto dei lavori ANAS, pur su strade comunali, sono di competenza ANAS e se l’Amministrazione Comunale ha fornito delle date di consegna dei lavori queste sono state date dall’ANAS, per cui, visto che è consigliere regionale, le domande che si pone perché non le rivolge al suo Presidente Regionale e all’ANAS S.p.A.?

