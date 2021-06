Giornata mondiale dell’ambiente 2021, Assisi Nature Council: “Tutti con piccoli gesti possiamo aiutare la Terra”

Il 5 giugno si festeggia la Giornata mondiale dell’ambiente 2021. Una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 1972 per ricordare la famosa Conferenza sull’ambiente che si tenne a Stoccolma dove venne delineato il Programma Ambiente delle Nazioni Unite. “Questa giornata mondiale dell’ambiente – ricorda Assisi Nature Council – nasce con lo scopo di invitare tutti ad una maggiore cura del nostro Pianeta. È un’occasione per ricordare a tutti che ognuno di noi con piccoli gesti può preservare la Terra. L’edizione di quest’anno è dedicata al “Ripristino degli Ecosistemi” e proprio il 5 giugno verrà inaugurato il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema introdotto con l’auspicio di far rivivere miliardi di ettari dalle foreste ai terreni agricoli, dalle cime delle montagne alle profondità dei mari”.

“Noi dell’Assisi Nature Council – continua la nota in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente 2021 – avremmo voluto festeggiare questa giornata con un convegno sulla promozione della Biodiversità nel verde urbano! Avevamo pensato a questo evento in quanto l’urbanizzazione rappresenta un grave problema per la conservazione della biodiversità. Da anni la biodiversità dell’Italia è in continuo declino ma poco si è fatto per proteggerla nonostante ci sia la Strategia nazionale della Biodiversità fino al 2020, purtroppo gli eventi hanno fatto rimandare l’iniziativa al prossimo autunno! Ma come associazione ambientalista della città di Assisi volevamo essere presenti nel nostro territorio e ricordare a tutti questo grande giorno”.

“Ora vogliamo pensare all’immediato futuro della nostra città ed in qualche modo come aiutare a far rivivere momenti di aggregazione ma sempre in sicurezza. E allora visto che è proprio di oggi la norma che consente la coltivazione di orti e qui la cura di giardini privati nel rispetto delle norme delle misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, anche se orti e giardini non sono adiacenti alla propria abitazione, noi finalmente possiamo tornare ad occuparci del nostro meraviglioso Giardino dei Semplici sito in Vicolo Santo Stefano. A fine giugno – conclude Assisi Nature Council – organizzeremo nel cuore storico di Assisi un percorso guidato alla scoperta di spazi verdi urbani. Una passeggiata che si snoderà tra vicoli e angoli inattesi, alcuni dimenticati alternativi ai percorsi più conosciuti e turistici per ritrovarsi in angoli di verde orti giardini storici sopravvissuti! Prendersi cura del verde, del suo ruolo nei congesti urbani è la pratica del Giardino de Semplici tappa conclusiva del nostro percorso”.

Foto di rolf neumann/Unsplash

© Riproduzione riservata