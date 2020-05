I ‘firmatari’ della mattonata ad Assisi: una proposta per ripartire dopo il lockdown

I ‘firmatari’ della mattonata ad Assisi: la proposta per ripartire dopo il lockdown è del circolo del Subasio. Di seguito la nota.

Il “Giovedì del Rotary” del 14 maggio 2020 aveva per oggetto il turismo in Assisi trattato dalla consocia Dr.ssa Federica Mariani Marini e dal Sindaco Ing. Stefania Proietti con la visualizzazione di oltre 350 persone.

In quella occasione Gino Costanzi, Presidente del Circolo del Subasio, ha chiesto al Sindaco se il Comune avesse potuto invitare in Assisi i firmatari della mattonata proponendo loro un soggiorno di due – tre giorni con lo sconto del 20% sul costo dei pernottamenti – non difficile da ottenere – e con l’offerta di due spettacoli da parte delle tante Associazioni Assisane (uno offerto e già prenotato dal Circolo).

Poichè non potranno tornare in tempi brevi né tanti stanieri, né i milioni di persone (gruppi) degli anni scorsi, si ritiene necessario fare leva sia sui sentimenti religiosi che su quelli culturali di coloro che hanno voluto porre la propria firma sulla mattonata.

Evidentemente è necessario muoversi subito e trovare entro il 20 giugno una sintesi, individuando cinque – sei date in modo da riunire in contemporanea varie famiglie interessate nei mesi di luglio e agosto, periodo certamente difficile per il turismo in Assisi e prima della riapertura delle scuole; naturalmente gli spettacoli richiamerebbero anche interessati dei comuni limitrofi; il Circolo è in grado di offrire ai partecipanti agli spettacoli un buon calice di vino con qualche salato.

In aggiunta vanno individuate anche altre date per i mesi successivi in corrispondenza di festività ravvicinate e quanto altro per sfruttare qualche ponte.

Il 20 giugno o anche prima andrebbe fatta comunicazione ai firmatari della mattonata.

Con l’auspicio che tale proposta concreta possa trovare accoglimento sia da parte del Comune sia da parte degli alberghi e/o agriturismi e con la certezza che un po’ di gente – non proprio pellegrini – in giro per Assisi farà lavorare anche le attività commerciali di qualsivoglia genere.