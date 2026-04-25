Usl Umbria 1, precisazioni su servizio di Continuità Assistenziale e Guardia Medica a Santa Maria degli Angeli

merito all’ordine del giorno presentato nel Consiglio comunale di Assisi – e ripreso da alcuni organi di stampa – relativo al presunto avvio dello smantellamento del presidio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) di Santa Maria degli Angeli, la direzione del Distretto Assisano dell’Usl Umbria 1 precisa che non è stata avviata procedura né assunta alcuna decisione che preveda la chiusura del servizio presso la sede di Santa Maria degli Angeli.

La direzione, oltre a stigmatizzare notizie che destano allarme ingiustificato tra i cittadini, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale a guida Tesei con delibera n. 152 del 2022, la Casa della Comunità del comprensorio Assisano è stata ubicata a Bastia Umbra, presso il Palazzo della Salute che è attualmente in fase di adeguamento, e per legge secondo il dm 77/2022 si dovrà prevedere presso la casa di comunità anche il servizio di Continuità Assistenziale, cioè la guardia medica, come previsto dagli standard nazionali e regionali.

Attualmente, nel Distretto dell’Assisano, la Continuità Assistenziale viene effettuata nei due Punti di Erogazione di Santa Maria degli Angeli e di Valfabbrica; mentre l’attività clinico-socio-assistenziale diurna è garantita dal Palazzo della Salute di Bastia Umbra e dai punti di Santa Maria degli Angeli, Petrignano d’Assisi, Valfabbrica, Bettona e Cannara. Inoltre, all’interno del Palazzo della Salute di Bastia Umbra e del Punto di Erogazione di Santa Maria degli Angeli è attivo il servizio di Aggregazione Funzionale Territoriale, operativo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 14, con personale medico dedicato che svolge attività di assistenza primaria, prescrittiva e ambulatoriale per tutti i cittadini del Distretto di Assisi.

Con l’apertura della Casa della Comunità di Bastia Umbra sarà necessario istituire il servizio di Continuità Assistenziale secondo quanto previsto dal dm 77/2022, che definisce gli standard organizzativi del Servizio Sanitario Territoriale e individua le Case della Comunità Hub come strutture dotate di servizi attivi sulle ventiquattro ore. In pratica per obbligo normativo anche nella Casa della Comunità di Bastia Umbra ci dovrà essere la guardia medica. L’assetto è stato sancito dalla dgr 152/2022 che ha ripartito i fondi Pnrr per le case di comunità: la giunta Tesei nel 2022 ha deciso la dislocazione e il finanziamento delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali, anche nel distretto assisano, con una particolarità: il comune di Assisi è stato lasciato ‘isorisorse’ cioè nessun finanziamento del Pnrr missione 6 (salute) è stato destinato dalla giunta di allora al territorio e ai punti di erogazione dei servizi sanitari del Comune di Assisi.

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