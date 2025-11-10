Al Convitto Nazionale di Assisi open day e orientamento per scegliere bene

Tanti appuntamenti tra novembre e gennaio per elementari, medie e superiori, e il 23 novembre giornata di grande festa per i 150 anni

Il Convitto Nazionale presenta la sua offerta formativa, dalle elementari al liceo con diversi indirizzi. La scuola non è solo un percorso di studi più coerente con i propri talenti e i propri desideri, ma anche il luogo e la comunità relazionale ed educante in cui diventare grandi serenamente.

Per quanto riguarda la scuola primaria, con mensa e semiconvitto pomeridiano, l’appuntamento è con gli open day del 4 (ore 10.30 – 12-30) e 13 dicembre (dalle 15 alle 18) e del 17 e 24 gennaio (in entrambi i casi dalle 15 alle 18), mentre per la scuola secondaria di primo grado, che offre anch’essa mensa e semiconvitto pomeridiano, l’appuntamento è il 22 novembre, il 13 dicembre e il 10 gennaio, sempre dalle 15 alle 18. Per accompagnare il più possibile gli studenti del terzo anno delle scuole medie e le loro famiglie verso una scelta consapevole, il Liceo Scientifico di Assisi (che offre il corso tradizionale, scienze applicate, Cambridge international tradizionale e di scienze applicate, matematico e scienze applicate e sport) ha invece calendarizzato due tipologie di giornate di orientamento:

GLI OPEN DAY

Domenica 30 novembre 2025 ore 15.00-19.30

Domenica 14 dicembre 2025 ore 15.00-18.00

Domenica 18 gennaio 2026 ore 15.00-18.00

Durante gli open Day gli studenti potranno accedere all’istituto insieme alle loro famiglie: insieme visiteranno i diversi ambienti e ne apprenderanno servizi e strutture; faranno conoscenza del Rettore-Dirigente Scolastico, Prof. Stefano Cammerieri, e delle docenti preposte all’Orientamento in entrata; avranno notizia dell’organizzazione generale della scuola, dei caratteri peculiari dei singoli indirizzi di studio; approfondiranno le proposte formative curricolari ed extracurricolari; parteciperanno a laboratori in cui incontreranno docenti e studenti dei Licei del Convitto; potranno ricevere chiarimenti ai loro dubbi.

STUDENTE PER UN GIORNO

Martedì 16 dicembre 2025 ore 14.30 -17.00

Sabato 10 gennaio 2026 ore 9.00 -11.30

Gli studenti e le studentesse interessate potranno iscriversi alle giornate di orientamento direttamente dal sito internet del Liceo Scientifico di Assisi (link diretto). Domenica 23 nella sede dell’Istituto vanno anche in scena i festeggiamenti per i 150 anni del Convitto Nazionale: si parte dalle 9 alle 12 con un convegno che racconta le storie del 150 anni dalla fondazione, a seguire alle 12 la mostra sulla storia del Convitto e dopo il pranzo in Refettorio, alle 15 lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi. Dalle 15.30 visite guidate ai luoghi del Convitto e libera visita alla mostra, gran finale con un momento tra musica e convivialità.

(Il Liceo scientifico di Assisi è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata