Al Convitto Nazionale l’iniziativa E che Calendimaggio sia con l’Ente e le Parti (foto)

Lunedì quattro maggio gli alunni della primaria saranno coinvolti una camminata per i vicoli di Magnifica e Nobilissima

Il Convitto Nazionale si prepara al Calendimaggio, con un progetto dedicato alla scuola Primaria annessa al “Principe di Napoli” che nasce dall’esigenza di far conoscere e far vivere ai propri studenti Festa assisana con “E che Calendimaggio sia”.

Nella mattinata di mercoledì presso il teatro Sebastiano Veneziano, sono state realizzate due rappresentazioni storiche in cui sono stati coinvolti gli alunni e gli insegnanti presenti nelle classi IIA, VA, VB, VC e IA, IIIA, IVA. Dopo la presentazione e i saluti il programma dell’iniziativa ha previsto l’esecuzione dell’inno di Assisi, cantato dai bambini, diretto dall’insegnante Francesca Maria Saracchini, a seguire un focus su Madonna Primavera e le scene e il gran finale dal titolo “E che Calendimaggio sia”.

Lunedì 4 maggio e martedì 5 maggio gli alunni saranno inoltre coinvolti in due camminate attraverso i vicoli della “ Magnifica Parte de Sotto” prima e della “Nobilissima Parte de Sopra” poi per ammirare la ricostruzione storica delle scene, in orario scolastico.

L’Ente Calendimaggio, insieme alla Magnifica Parte de Sotto e alla Nobilissima Parte de Sopra, plaude all’iniziativa pensata per i giovani studenti di tutte le sezioni della scuola primaria del Convitto, con l’obiettivo di far conoscere e vivere da vicino il significato più autentico del Calendimaggio.

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