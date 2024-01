Al Polo Bonghi arriva il robot ABB IRB 14050 grazie a Pnrr Next Generation Labs

Un robot collaborativo per il Polo-Bonghi: si chiama ABB IRB 14050 ed è una dotazione di avanguardia per migliorare la didattica e offrire maggiori occasioni di apprendimento agli alunni.

Nell’ambito delle attività messe in atto con il Progetto PNRR Next Generation Labs, destinato all’allestimento di nuovi laboratori multidisciplinari e polifunzionali, il professionale assisano si è dotato di una stazione training basata su un Robot Antropomorfo di piccola taglia, ABB IRB 14050.

“Il Robot acquisito – si legge in una breve nota della scuola – non è un dispositivo didattico, ma è un modello realmente impiegato in ambito industriale per la realizzazione di componenti di precisione oppure per la movimentazione remotizzata di piccoli carichi ed oggetti. ABB è una delle più grandi multinazionali operanti nel settore della produzione e trasformazione dell’energia e della automazione e robotica industriale, da sempre molto impegnata nella collaborazione con le scuole e gli enti di formazione”.

“Grazie a questa dotazione di avanguardia i nostri studenti potranno fare esperienza di una formazione dinamica sulla programmazione e l’utilizzo di robot, aggiornata su tecnologie allo stato dell’arte – conclude la nota – contribuendo così a migliorare la propria esperienza formativa ed acquisendo pregiato know-how realmente spendibile in ambito lavorativo”.

(Il Polo-Bonghi è una delle scuole sostenitrici del gruppo editoriale Assisi News)

