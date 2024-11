Al via le giornate di orientamento al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi. Con gli Open day il Convitto apre le porte dei tre ordini di scuola: Primaria, Secondaria di primo grado, Liceo Scientifico. “Partecipando agli Open Day – si legge in una nota della scuola gli studenti e le loro famiglie potranno conoscere l’organizzazione generale dell’istituto, la sua struttura, l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare dei tre ordini, le specificità dei singoli indirizzi del Liceo Scientifico. Potranno apprezzare la vastità dei nostri spazi e dei nostri servizi, uno dei fiori all’occhiello della nostra offerta: la mensa interna, le palestre, i nuovi spazi interni ed esterni destinati alla socialità e, soprattutto, il convitto e il semiconvitto offrono l’opportunità di vivere un’esperienza scolastica di condivisione e di confronto culturale in stile ‘college”’.

“Incontrando il Rettore-Dirigente Scolastico Prof. Stefano Cammerieri, i docenti, i collaboratori e gli studenti – ancora la nota del Convitto Nazionale – potranno sperimentare l’accoglienza e la competenza del nostro corpo docente e della comunità studentesca. E ancora, i ragazzi interessati al nostro istituto potranno sperimentare la didattica, partecipando in prima persona alle attività e ai laboratori orientativi delle scuole del primo ciclo e del Liceo. Gli open day, inoltre, saranno un’occasione per celebrare insieme i 150 anni di vita del Convitto, nato con Regio decreto nel 1875: incarnare questa lunga tradizione di formazione, accompagnando bambini/e e ragazzi/e non solo di Assisi, ma di tutto il mondo nel viaggio dall’infanzia, all’adolescenza, alla maturità ci riempie di orgoglio. In conclusione, scegliere le scuole annesse al Convitto nazionale Principe di Napoli è veramente ‘scegliere bene’: è affidare i propri figli a un’istituzione storica del territorio di Assisi e, al contempo, a vocazione internazionale, grazie alla presenza del Convitto; a una scuola che, grazie alla compresenza dei tre ordini, può guidare la crescita culturale in un’ottica di continuità e di orientamento strutturato; che sa fare didattica in peer education, con laboratori che vedono cooperare grandi e piccoli; che ha il privilegio di accompagnare i suoi studenti nel passaggio da bambini a cittadini”.

Queste le date degli open day al Convitto Nazionale

SCUOLA PRIMARIA – OPEN DAY

Sabato 14 dicembre 2024 ore 15.00-18.00

Sabato 11 gennaio 2025 ore 15.00-18.00

Sabato 25 gennaio 2025 ore 15.00-18.00

per info e prenotazioni: orientamento.primaria@convittoassisi.it

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – OPEN DAY

Sabato 30 novembre 2024 ore 15.30-18.30

Sabato 14 dicembre 2024 ore 15.30-18.30

Sabato 18 gennaio 2025 ore 15.30-18.30

per info e prenotazioni: orientamento.primogrado@convittoassisi.it

LICEO SCIENTIFICO

GLI OPEN DAY

Domenica 1 dicembre 2024 ore 15.00-19.00

Domenica 15 dicembre 2024 ore 15.00-18.00

Sabato 18 gennaio 2025 ore 15.00-18.00

STUDENTE PER UN GIORNO – GIORNATE DI DIDATTICA

ORIENTATIVA

Sabato 7 dicembre 2024 ore 9.00 -11.30

Lunedì 13 gennaio 2025 ore 14.30 -17.00

per info e prenotazioni: orientamento.liceo@convittoassisi.it

