Alla Rinascita arriva la stanza Snoezelen: un’aula multisensoriale per i piccoli alunni

Alla Rinascita di Assisi è stato inaugurato un nuovo spazio: si tratta di un’aula multisensoriale, la stanza Snoezelen, pensata per il benessere del bambino stimolato attraverso i cinque sensi. Il percorso al suo interno è guidato da un insegnante.

“La stanza Snoezelen – spiegano dalla scuola – si presenta come un ambiente multisensoriale progettato per il benessere prodotto dalla stimolazione dei 5 sensi. È un luogo accogliente fatto di luci, colori, aromi, essenze e suoni, dove i bambini possono trovare ‘del tempo per loro stessi’, per rilassarsi ed ascoltarsi. Con molto piacere abbiamo accolto i numerosi familiari dei nostri bambini che hanno accettato il nostro invito a sperimentare il nuovo ambiente, concedendosi del tempo per rilassarsi e lasciarsi cullare dalle delicate stimolazioni sensoriali. Tutti, uscendo dalla stanza, con il sorriso sul volto, ci hanno riportato di aver vissuto ‘una sensazione di benessere’. Per noi è fondamentale condividere con le famiglie le esperienze che la Scuola offre ai loro bambini, poiché questo permette poi che ci sia un dialogo, un confronto e una condivisione fra genitori e figli, fondamentale per una futura crescita”.

La stanza multisensoriale nasce come ambiente progettato per il benessere, prodotto dalla stimolazione dei 5 sensi in maniera controllata. La teoria sulla quale si basa la progettazione di tale stanza, va sotto il nome di Metodo Snoezelen, volto a sviluppare la percezione in pazienti con disabilità intellettive.

Il metodo Snoezelen nasce verso la fine degli anni ’70 da due terapisti olandesi. Il termine Snoezelen nasce dalla combinazione delle due parole “snuffeln” (esplorare) e “doezelen” (rilassarsi). I bambini con disabilità, infatti, poiché tendono a vivere in un mondo tutto loro, all’interno di tali ambienti vengono spinti ad esplorare e ad entrare maggiormente in contatto con il mondo circostante; ogni componente d’arredo all’interno ha il preciso scopo di stimolare uno dei 5 sensi, aiutare il bambino a prenderne coscienza e generare un diffuso senso di benessere e calma”

© Riproduzione riservata