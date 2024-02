All’Alberghiero di Assisi il mondo del gelato raccontato da Luca Manini di Dulcinea

Gli studenti delle classi 4 B di cucina e 2 E dell’Alberghiero di Assisi, coordinati dalla prof.ssa Patrizia Proietti, hanno recentemente avuto l’opportunità unica di incontrare Luca Manini, il rinomato titolare della gelateria “Dulcinea”. Quest’incontro speciale ha rappresentato un’occasione preziosa per esplorare il mondo affascinante e delizioso del gelato, attraverso la testimonianza di un ex studente dell’Istituto Alberghiero di Assisi che ha trasformato la sua passione in un successo professionale.

La gelateria “Dulcinea” non è solo un punto di riferimento locale, ma vanta anche il prestigioso riconoscimento nella celebre guida “Gambero Rosso” che l’ha inserita tra le migliori gelaterie d’Italia. Luca Manini ha condiviso con gli studenti la sua vasta esperienza, affrontando una serie di argomenti fondamentali che spaziano dalla classificazione dei gelati alla lavorazione e conservazione dei prodotti. La parte pratica dell’esperienza è stata altrettanto entusiasmante. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso, partecipando attivamente alla realizzazione di sorbetti e gelati. Tra le creazioni realizzate, spiccano il sorbetto alla banana e il sorbetto ananas, menta e zenzero, che hanno deliziato i palati con la loro freschezza e originalità. Non sono mancati anche classici intramontabili come il gelato fior di latte e il gelato alla crema, che hanno dimostrato l’importanza della maestria nella lavorazione per ottenere un gelato cremoso e perfettamente equilibrato.

Questo incontro con Luca Manini e la sua gelateria “Dulcinea” ha rappresentato un’esperienza formativa preziosa per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi. Oltre a fornire una panoramica completa sul mondo del gelato, ha anche ispirato gli studenti a perseguire con passione e dedizione i propri sogni nel campo dell’enogastronomia. La scuola alberghiera di Assisi continua così a essere un punto di riferimento per l’eccellenza nel settore, preparando le future generazioni di chef e gelatieri ad affrontare con successo le sfide del mondo culinario.

