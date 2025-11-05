Anche gli alunni del Polo-Bonghi neo iscritti al Cat tra i riceventi delle borse di studio ANCE (foto)

Lunedì 27 ottobre 2025 nella sala conferenze del CESF di Perugia, alla presenza dell’assessore regionale all’istruzione e formazione Fabio Barcaioli, al Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, alla parlamentare Emma Pavanelli, il Presidente dell’ANCE di Perugia Albano Morelli, ha consegnato ai 97 vincitori le borse di studio ANCE messe a disposizione per i neo iscritti al corso CAT degli istituti aderenti alla rete SCUOLANCE, di cui fa parte anche l’ Istituto Polo-Bonghi di Assisi.

“L’ istituto – ricorda una nota diffusa dalla scuola e firmata da Ilenia Bonafede, Gerardo Nicola Cantelmo, Federico Cavaliere, Federico De Luca e Leonardo Ragni – ha raccolto l’ eredità prestigiosa del regio Istituto Ruggero Bonghi (1898-1946) e poi dell’ istituto tecnico statale commerciale e per geometri. Ancora oggi il corso CAT è uno dei fiori all’ occhiello dell IIS Polo-Bonghi, formando ragazzi che sono richiesti dal mondo del lavoro ancora prima di diplomarsi, ma che riescono anche a proseguire il loro percorso di studio ai massimi livelli senza problemi grazie alla solida preparazione tecnico-scientifica e alla formazione umanistica ricevuta e indispensabile per affrontare con consapevolezza e determinazione il mondo di oggi, ma soprattutto quello di domani.

“I nostri studenti, emozionati, hanno partecipato alla cerimonia e, i vincitori hanno ritirato l’ attestato della borsa di studio”, dicono dal Polo Bonghi. La cerimonia è solo uno degli ultimi eventi, in ordine di tempo, che la rete degli istituti CAT dell’ Umbria ha organizzato per far sentire i ragazzi, fin dalla scuola, parte del meraviglioso mondo del Costruire. La rete, che ben presto si arricchirà della partecipazione dei collegi dei geometri sia di Perugia che di Terni, ha lo scopo di presentare alle famiglie dei ragazzi che frequentano la scuola superiore di primo grado le opportunità che il settore delle costruzioni ha da offrire sia in termini economici che di crescita personale e professionale. “Ai nostri ragazzi che hanno ricevuto le borse di studio ANCE con orgoglio va il ringraziamento per la scelta fatta e per l’ obiettivo raggiunto, sperando di tornare a scrivere di nuovi traguardi conquistati al più presto”, conclude la scuola.

