Ateatroragazzi 2025, ad Assisi coinvolti oltre 2.000 studenti

Continua l’impegno del Comune di Assisi a sostegno della diffusione della cultura fra i più giovani, anche attraverso il sostegno diretto a percorsi di mediazione teatrale nelle scuole del territorio, con il progetto “Ateatroragazzi 2025”. L’iniziativa – promossa dalla cooperativa Fare, in collaborazione con l’Ente – vede protagonisti il teatro comunale Lyrick e il Piccolo Teatro degli Instabili, dove nel mese di marzo 2025 sono previsti spettacoli dal vivo, con il coinvolgimento di diverse scuole, come gli istituti comprensivi Assisi 1, Assisi 2 e Assisi 3, Convitto Nazionale, Liceo Properzio, istituto Alberghiero e di oltre 2mila studenti di tutti gli ordini di studi, con l’auspicio che anche altre realtà possano aderire.

La partenza c’è stata il 14 febbraio scorso, con la fiaba popolare “Barbablù e Rossana”. Il 7 marzo prossimo spazio a “Prendere il volo”, tratto dall’opera di marina Marinelli e Silvia Molinari. In entrambi i casi si tratta di matinée, in due turni, al Piccolo Teatro degli Instabili, con la collaborazione dello stesso e la direzione artistica dell’associazione Birba. Il 13 e il 27 marzo, alle ore 10 al Teatro Lyrick, in collaborazione con Associazione Zona Franca, per Ateatroragazzi 2025 andranno rispettivamente in scena lo spettacolo musicale “Van Gogh Café Opera Musical”, ispirato alle opere e alla vita straordinaria di Vincent Van Gogh e “Grease”, musical che unisce festa e teatro. “Il Comune di Assisi – sottolinea l’assessore alla cultura, Veronica Cavallucci – sostiene la promozione della cultura nelle scuole e i teatri della città, anche attraverso lo spettacolo dal vivo per gli studenti. Un impegno diretto e concreto, con il progetto “Ateatroragazzi”, giunto alla diciottesima edizione, che ha lo scopo di avvicinare le giovani generazioni alle più alte espressioni artistiche, attraverso l’innovativa didattica della visione. Le scuole hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa e ne siamo orgogliosi, auspicando sempre maggiori adesioni”.

Foto di Paolo Chiabrando | via Unsplash

