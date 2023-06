Cooking Quiz 2023, alla finale nazionale buon piazzamento per l’Alberghiero di Assisi

Si è conclusa venerdì la 7^ edizione del Cooking Quiz 2023, il progetto didattico ideato da Plan Edizioni in collaborazione con Peaktime Marketing & Comunicazione ed Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Quest’anno l’evento ha coinvolto un numero record di scuole provenienti da tutta Italia.

Dopo un tour che ha combinato eventi in presenza e digitali, toccando 105 Istituti Alberghieri e coinvolgendo oltre 30.000 studenti e studentesse, venerdì si sono svolte a Roma le finali per i diversi indirizzi: “enogastronomia”, “sala-vendita” e “arte bianca – pasticceria”. La finale si è aperta con i saluti istituzionali della Sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e del Merito, On. Paola Frassinetti, che ha evidenziato l’importanza del Cooking Quiz per diffondere la conoscenza dei prodotti agroalimentari Made in Italy e tutelare l’eccellenza anche verso i sempre più diffusi casi di “italian sounding”.

Presenti a Roma per la Finale Nazionale del Cooking Show 2023 la 4^C enogastronomia e la 4^A sala-vendita dell’Istituto Alberghiero “Assisi“ e la 4^CE enogastronomia dell’I.I.S. “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” di Città di Castello che hanno ottenuto ottimi piazzamenti nella classifica nazionale, testimonianza dell’impegno, della passione e delle competenze degli studenti e degli insegnanti coinvolti.

Per l’indirizzo “Arte bianca / Pasticceria”, il gradino più alto del podio è stato conquistato dalla 4^F dell’I.I.S.S. “Cillario Ferrero” di Neive, seguiti dalla 4^E dell’I.I.S. “Guido Galli – Vittorio Cerea Academy” di Bergamo al secondo posto e dalla 4^I “Cillario di Ferrero” di Neive al terzo posto. Nell’indirizzo “Sala-Vendita”, la medaglia d’oro è andata alla classe 4^G del Convitto Nazionale Statale “Rinaldo Corso” di Correggio, seguiti dalla 4^AT dell’IIS “Gae Aulenti” di Valdilana (BI) al secondo posto e dall’IIS “Lagrange” di Milano classe 4^BSV al terzo posto. Nell’indirizzo “Enogastronomia”, i ragazzi della 4^AC dell’IIS “Giovanni Falcone” di Gazoldo degli Ippoliti (MN) si sono laureati Campioni d’Italia, seguiti dalla 4^A dell’IIS “I. e V. Florio” di Erice e dalla 4^D dell’IPIA “Emanuela Loi” di Sant’Antioco (CI) rispettivamente medaglia di argento e di bronzo.

