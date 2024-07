Costanza Pennaforti, un’assisana laureata in Inghilterra con un innovativo studio sui semiconduttori bidimensionali

Gloria anche per Bernardo Mancinelli, suo cugino, giovanissimo studente assisano la cui tesina è stata appesa in commissariato ad Assisi

C’è una assisana laureata in Inghilterra con una innovativa tesi sui semiconduttori bidimensionali. Lei è Costanza Pennaforti: alla fine del terzo liceo scientifico che stava frequentando al liceo annesso Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi, Costanza ha deciso di frequentare il quarto anno all’estero in Inghilterra, dove ha frequentato la “Churston Ferrers Grammar School” e dove si è diplomata con il massimo dei voti ottenendo anche due certificati di partecipazione al programma di chimica e scienze applicate presso la prestigiosa università di Cambridge. (Continua dopo la foto)

Il suo percorso è proseguito con l’ammissione all’università di Nottingham, dove si è laureata in fisica e ha conseguito un master con il massimo dei voti il 23 luglio 2024, ricevendo anche il prestigiosissimo premio “Salmon Prize Project” quale miglior progetto “Ferroelectric 2D semiconductors”.

Il risultato eccellente del lavoro svolto da Costanza Pennaforti sarà considerato per l’inclusione in una futura pubblicazione in quanto – fa sapere con orgoglio la famiglia – i suoi studi hanno contribuito ad una nuova comprensione di una nuova classe di semiconduttori bidimensionali. Tutto questo l’ha portata a vincere una borsa di studio al Perimeter Institute for Theoretical Physics, il più grande centro di ricerca al mondo dedicato alla fisica teorica e quantistica con sede a Waterloo, in Canada. “Con amore, ammirazione ed orgoglio abbiamo seguito il suo percorso di crescita e oggi siamo tanto fieri di Lei”, il commento della famiglia di Costanza Pennaforti.

Famiglia che tra l’altro non è nuova a ‘imprese’ simili: qualche giorno fa la pagina della Questura di Perugia aveva pubblicato la foto di Bernardo Mancinelli (cugino di Costanza, le mamme dei due ragazzi Valentina e Patrizia Mulford sono sorelle, ndr) giovane studente di Assisi che frequenta il terzo anno della scuola secondaria di 1º grado, ha un sogno nel cassetto: quello di diventare un giorno un Poliziotto! “La sua grande passione per la Polizia di Stato l’ha indotto a preparare per l’esame una tesi sulla strage di Capaci e sulla Quarto Savona 15, l’auto su cui viaggiava il magistrato Giovanni Falcone. Un’ottima presentazione per Bernardo che ha già capito quali dovranno essere i Valori che lo dovranno guidare e ispirare per intraprendere questo bellissimo percorso! A lui va il nostro in bocca al lupo!”, le parole della Questura.

