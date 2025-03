Insediata ad Assisi la giunta comunale dei ragazzi: tutti i nomi (foto)

Si è insediata stamani ad Assisi la Giunta Comunale dei Ragazzi, nominata dal sindaco Maria Rodrigues de Oliveira, eletta lo scorso gennaio durante il primo incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi, organo partecipativo dei giovani che frequentano le scuole primarie e secondarie della città, finalizzato a favorirne la presenza nella vita pubblica locale. Sono cinque i componenti, incaricati di seguire alcune materie specifiche, nel corso del mandato che durerà due anni: Matilde Baldini vice sindaco; Chiara Carloni assessore allo sport; Anna De Francesca assessore alla cultura; Lorenzo Rossi Barilozzi assessore all’ambiente; Gabriele Vitale, assessore all’istruzione. Le deleghe sono state assegnate dalla giovane prima cittadina, tenendo conto della rappresentanza di tutti gli istituti scolastici che fanno parte del Consiglio, composto da 28 studenti provenienti da Convitto nazionale, Comprensivo Assisi 1 e per ciechi e sordomuti, Comprensivo Assisi 2, Comprensivo Assisi 3 e Assisi International School.

Nel corso del dibattito, nella seduta consiliare legata alla nomina dei piccoli assessori della giunta comunale dei ragazzi, sono stati individuati alcuni obiettivi per i prossimi due anni di mandato. Tra questi, ci sono soprattutto temi come natura, sport e cultura. Tra le proposte più sentite dai ragazzi, la realizzazione di una giornata fra sport e ambiente, dedicata ad attività sportive che possano includere anche la pulizia di aree e percorsi verdi in città. Accanto a questo, anche l’idea di un “Festival dei ricicloni”, per dare nuova vita a rifiuti recuperabili. Per lo sport, una “Marcia delle Otto Porte” tutta dedicata agli studenti della città. In programma anche un concorso di idee, dedicato ai ragazzi, per realizzare un fumetto sul Cantico delle Creature di San Francesco, da distribuire in città in occasione dell’ottavo centenario dello stesso. Sul fronte cultura, è stato proposto di promuovere sul territorio un’intera giornata dedicata alla lettura di libri, che possa anche includere un confronto diretto con gli autori. Il dibattito consiliare, molto intenso e animato, è stato coordinato dalla giovane presidente del Consiglio Miriana Lanzi.

All’incontro è intervenuto anche Valter Stoppini, sindaco f.f. di Assisi, che ha ringraziato la Giunta e il Consiglio comunale dei ragazzi “per la dedizione e la serietà con cui hanno intrapreso questo impegno a servizio della comunità”, nonché “per le numerose e interessanti proposte lanciate, che verranno supportate dall’Amministrazione comunale, come obiettivi importanti e utili alla crescita della città e dei nostri giovani”.

L’iniziativa è stata coordinata da Paolo Mirti, assessore a scuola e politiche giovanili, che ha sottolineato come “la finalità principale del progetto sia quella di valorizzare il protagonismo dei giovani, che rappresenta una risorsa strategica per la città”. All’assemblea ha portato il saluto anche la presidente del Consiglio comunale di Assisi, Donatella Casciarri, che ha augurato “buon lavoro a tutti i giovani consiglieri”.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è previsto da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Assisi nel 2017. Dura in carica due anni ed è un organo partecipativo dei giovani che frequentano le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie e secondarie del territorio comunale. Ha poteri deliberativi, in via consultiva e propositiva, in diverse materie, tra le quali ambiente, sport, tempo libero, cultura e spettacolo.

