Istituto comprensivo Assisi 2, gli alunni in vista a Montecitorio (foto)

Sono tanti gli aggettivi da utilizzare per descrivere i sentimenti che gli alunni ed alunne delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Assisi 2 diretto dalla Dirigente scolastica Chiara Grassi, hanno provato nel visitare una delle città più belle del mondo. Il 27 ottobre e il 24 novembre 2023, accompagnati dalle loro insegnanti, i giovani studenti si sono recati in visita presso il Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. Lo rende noto una nota della scuola, sottolineando come “in questa occasione gli studenti hanno avuto modo di visitare le sale di uno dei palazzi più belli di Roma, attraverso un percorso guidato: hanno attraversato il famoso ‘Transatlantico’, un corridoio di particolare bellezza, e sono stati poi accolti nella Sala della Lupa dove, nel lontano 1946, è stato proclamato il risultato del referendum ‘”Monarchia-Repubblica’”.

“Qui, preziosamente custodita in apposite teche – continua la nota della scuola – gli alunni dell’Istituto comprensivo Assisi 2 hanno ammirato la copia originale della nostra Costituzione. Dopo avere attraversato il corridoio con i busti degli statisti più rappresentativi della storia della Repubblica italiana, sono giunti alla Sala delle Donne e quindi nella Sala della Regina. Il percorso si è concluso proprio nell’Aula parlamentare, all’interno della quale gli alunni hanno potuto assistere a una seduta della Camera, dove i nostri Parlamentari erano impegnati sulla votazione di alcuni emendamenti. Visitare le stanze in cui si sono decisi i destini politici dell’Italia ha costituito un’esperienza formativa per tutti i partecipanti che, attraverso questo percorso, hanno respirato la Storia del nostro Paese. È stata una bellissima esperienza visitare luoghi istituzionali così importanti insieme ai nostri piccoli cittadini: è stato entusiasmante! La loro curiosità, l’emozione e lo stupore nel trovarsi all’interno di palazzi storici dal grande valore simbolico, sono stati una lezione anche per noi adulti. I bambini hanno fatto tante domande, spinti da un interesse spontaneo e da un entusiasmo contagioso”.

“Nel pomeriggio, la scolaresca si è recata poi al Colosseo e ai Fori imperiali. La visita è stata supportata da una spiegazione da parte del personale incaricato: due guide che gli alunni hanno seguito in modo interessato e attento. Si ritiene quindi doveroso ed importante sottolineare quanto sia stato sorprendentemente maturo il comportamento che hanno tenuto i bambini durante le visite. Il viaggio a Roma non è da considerarsi solo una bella esperienza, fine a se stessa, ma rappresenta la tappa finale di un percorso di approfondimento sulla cittadinanza attiva, svolto attraverso il Progetto “Insieme, per la pace e la giustizia, di cui è referente l’insegnante Rosita Tomassetti avviato già l’anno scorso quando gli alunni frequentavano la quarta. I bambini hanno dimostrato tanta curiosità sull’argomento ed è quindi stato deciso di proseguire il percorso con una visita in Consiglio regionale e con ulteriori spiegazioni in classe”.

“Le classi quinte dell’Istituto comprensivo Assisi 2 hanno potuto affrontare tutte le conoscenze di base per capire “come si diventa cittadini’. E’ stato questo il tema attorno al quale ruotava tutto il progetto. È stato spiegato loro: cos’è la Costituzione, che cos’è una legge e come funziona la divisione dei poteri nello Stato italiano; che cosa significano parole come: Democrazia, Giustizia, Partecipazione; quali sono i diritti dei bambini e quali i diritti e doveri degli adulti; come funziona una Repubblica parlamentare e come sono strutturati gli Enti locali. Alla migliore riuscita dell’iniziativa scolastica hanno contribuito le insegnanti di classe, i genitori ma soprattutto gli alunni che si sono mostrati preparati ed animati da insolita curiosità e spirito di partecipazione. Un ringraziamento speciale, ancora una volta, va alle insegnanti che hanno accompagnato gli alunni in questo percorso di Educazione Civica: grazie a questo Progetto didattico sono riuscite a creare grande interesse e curiosità nei bambini. Sono temi di fondamentale importanza, soprattutto per loro che diventeranno i cittadini di domani”.

© Riproduzione riservata