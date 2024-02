La Notte dei Racconti: adulti e bambini attorno a storie, emozioni da leggere, narrare ed ascoltare (foto)

Grande successo venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 21.00 per “Aspettando Reggionarra 2024 – La Notte dei Racconti”. Tutti insieme, tutti alla stessa ora, adulti e bambini attorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare ed ascoltare.

Ed è così che nella sera più fredda degli ultimi mesi tantissime famiglie si sono ritrovate a partecipare alla “Notte dei Racconti” 2024 presso la Scuola Primaria a tempo pieno “Giovanni XXIII” dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, diretto dalla D. S. Dott.ssa Chiara Grassi.

Dopo un pomeriggio di grande operosità e gioiosa collaborazione – raccontano le insegnanti Rosella Bovini e Carla Brufani – in cui alcuni docenti, genitori e personale ATA hanno preparato la giusta atmosfera per l’ascolto dei racconti che avrebbero animato la serata, sono finalmente scoccate le 21:00 e la scuola si è riempita di voci, sorrisi, abbracci, risate, allegria e colori, tanti colori, a partire dalle innumerevoli sfumature di verde, come richiesto dal tema di quest’anno, A RIFARE IL MONDO, perché “il pianeta vuole cura, il mondo vuole pace”.

Luci soffuse, penombra, lanterne, fiori, coperte, tappetini, cuscini di tutte le fogge, colori e dimensioni hanno occupato il “vascone” della scuola, lo spazio dedicato all’accoglienza, ed è stato sorprendente vedere la spontaneità con cui gli alunni si sono appropriati di questo spazio usuale, ma inaspettatamente nuovo e diverso, da poter condividere con i loro genitori.

E poi la maestra Vanda Ravaglia, che ha magistralmente coordinato tutto l’evento, dà il via alla carrellata dei lettori e lettrici: Bianca rompe ilghiaccio con la sua filastrocca e dopo di lei, genitori, alcune insegnanti, ma soprattutto bambini e bambine danno vita ad innumerevoli storie, in un moltiplicarsi di voci, che, come stelle, contribuiscono ad illuminare la nostra notte aiutandoci a non dimenticare il valore e la magia del racconto.

Il racconto appunto, quel dono prezioso della creatività e dell’ingegno umano che va preservato e trasmesso alle nuove generazioni, perché in una società sempre più convulsa e frenetica non si dimentichi l’importanza e la bellezza di ritrovarsi “intorno ad un fuoco” a narrare ed ascoltare storie.

La Notte dei Racconti, oltre che una grande partecipazione, ha riscosso un entusiastico gradimento da parte di tutti, a tal punto che si è già deciso di proseguire con questa positiva esperienza alla fine dell’anno scolastico.

