La Scuola dell’Infanzia SS. Regina delle Rose si presenta a genitori e bimbi: le date

La Scuola dell’Infanzia SS. Regina delle Rose di Viole è un piccolo angolo di paradiso dove i bambini del territorio di Assisi possono fare esperienze significative e coinvolgenti. Nata quasi 80 anni fa, per iniziativa della comunità parrocchiale di Viole, la scuola è attualmente un istituto paritario dell’IC Assisi 1, guidata dalla dirigente scolastica. Prof.ssa Grazia Maria Cecconi e da Don Alessandro Picchiarelli. Accoglie bambini dai 24 mesi ai 5 anni, dividendoli in sezione “primavera” e in una di “infanzia”, articolata in due classi, una mista (3-4 anni) e una omogenea (5 anni). L’istituto è fornito di ampi e differenziati ambienti interni, dotati della più moderna strumentazione didattica (e.g. Proiettori e Lavagna multimediale interattiva). Gli 800 mq di aree verdi attrezzate e recintate in cui la struttura è immersa permettono ai bambini di giocare e imparare all’aperto quotidianamente in sicurezza.

La Scuola dell’Infanzia SS. Regina delle Rose riserva grande attenzione all’alimentazione: il menù settimanale viene progettato col supporto di un nutrizionista; grazie alla disponibilità di una cucina interna, la cuoca prepara con le sue mani il pranzo per i bimbi, predisponendo pietanze alternative in caso di allergie e intolleranze. Le vere punte di diamante dell’istituto sono il personale – stabile, qualificato, accogliente e attento – e l’offerta formativa. Molti e ben organizzati sono i laboratori (inglese, educazione motoria, danza, cucina, musica, orto-giardino), i progetti (Biblioteca, continuità), le uscite didattiche. Ma ciò che fa la differenza è la didattica quotidiana. La centralità dell’esperienza dell’ascolto e della lettura è evidenziata dal prestito settimanale dalla biblioteca della scuola: i bambini sono incoraggiati a scegliere un libro da portare a casa, così da stimolare la lettura anche fuori dall’ambiente scolastico e da coinvolgere i genitori nel percorso educativo. Particolare cura è riservata alle attività propedeutiche alla scolarizzazione per i bimbi di 5 anni, così da prepararli al meglio alla scuola di primo grado.

Inoltre, ogni anno le esperienze di apprendimento sono incastonate in un progetto; quest’anno il progetto si chiama “Un viaggio alla scoperta degli ambienti con Teo e Nina”. Teo e Nina, due adorabili coniglietti, accompagnano i bambini nell’esplorazione dei diversi ambienti del mondo naturale (il bosco, la montagna, la campagna, il mare, la città), del ciclo delle stagioni, della cittadinanza. Teo e Nina, in qualità di ambasciatori del pianeta, fungono anche da modelli di comportamento e valori: attraverso le loro avventure stanno trasmettendo ai bambini valori importanti come il rispetto per l’ambiente, la curiosità, l’empatia, la responsabilità e la creatività. Chiunque voglia visitare i locali della Scuola dell’Infanzia SS. Regina delle Rose, ricevere una presentazione dell’offerta formativa e avere tutte le informazioni del caso, può farlo partecipando agli “Open day”: – 30 Novembre 2024, ore 10.00-12.00 – 11 Gennaio 2025, ore 10.00-12.00. Per visitare la scuola durante le attività didattiche, invece, è preferibile l’appuntamento di “Scuola aperta”: – 16 Dicembre 2024, ore 10.00-12.00.

Per prenotarsiagli open day necessario iscriversi tramite il seguente link. Per info contattare: reginadellerose.sm@libero.it e Tel: 0758064631

(La scuola è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

