Open day 2023-2024 e liceale per un giorno, al Properzio dodici incontri per studenti di terza media e famiglie

Iniziative tutte in presenza per far conoscere loro i Licei classico, economico-sociale, linguistico e scienze umane

Dodici incontri tra “Liceale per un giorno” e “Open Day 2023-2024” per orientare al meglio e per tempo la scelta per il futuro. Entro il 30 gennaio gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (la terza media, ndr) saranno chiamati a scegliere la scuola superiore. E il Liceo Sesto Properzio di Assisi viene loro incontro con delle attività di orientamento per i ragazzi e le famiglie che volessero conoscere i quattro indirizzi (classico, economico-sociale, linguistico e scienze umane) in cui si articola la scuola.

La ricca offerta formativa del Properzio sarà presentata nel dettaglio durante gli Open Day 2023-2024 in presenza del 2 dicembre 2023, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e del 14 gennaio 2024, dalle 15 alle 18; e in occasione delle giornate di “Liceale per un giorno” – in cui i ragazzi delle scuole medie potranno sia assistere a lezioni con docenti e studenti del Properzio sia svolgere attività con i soli docenti – in scena il 20 e 22 novembre, dal 18 al 21 dicembre e dal 15 al 18 gennaio, in orario mattutino, dalle 9.00 alle 12,40 secondo il calendario reperibile sul sito della scuola a questo indirizzo dedicato all’orientamento.

“Sia agli Open day che durante Liceale per un Giorgio – spiega la dirigente scolastica Francesca Alunni – presenteremo i progetti caratterizzanti dei corsi di studio e le relative offerte formative, grazie alla presenza dei professori ma anche degli studenti del triennio che, coinvolti in prima persona, potranno raccontare al meglio ai loro quasi coetanei e futuri colleghi il Liceo Properzio e le sue attività. L’obiettivo è di stimolare la curiosità e l’interesse delle famiglie e degli alunni, grazie alla multiforme offerta formativa, anche extra scolastica, che caratterizza l’Istituto, da tempo un punto di riferimento per le famiglie di un vasto comprensorio. Siamo sin da ora a disposizione – conclude la Alunni – invitiamo le famiglie ed i potenziali studenti a partecipare numerosi per avere tutte le informazioni utili a compiere la scelta migliore”. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative della scuola è possibile seguire anche le pagine social dell’Istituto su Facebook – e Instagram.

