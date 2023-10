Primaria Frondini di Tordandrea, l’anno scolastico riparte all’insegna di ecologia e sport (foto)

Alla scuola Primaria Frondini di Tordandrea è iniziato l’anno scolastico con due eventi coinvolgenti, all’insegna dell’ecologia e dello sport. Ad Assisi News lo raccontano i bambini di quinta, che hanno ricreato in classe una piccola redazione e si sono divertiti a fare i giornalisti.

GIORNATA DELLO SPORT – Nonni, vi va di scendere in campo con noi?

Alla primaria Frondini i nonni si festeggiano facendo sport. Chi pensa che i nonni non siano atletici si sbaglia di grosso. Lunedì 2 Ottobre, Giornata Nazionale dei Nonni, gli alunni e i docenti della scuola primaria “F.A. Frondini”, hanno organizzato una manifestazione all’insegna dello sport presso il campo sportivo “San Bernardino di Tordandrea.”

Le attività sportive, organizzate in maniera dettagliata dal maestro Matteo Monteneri in collaborazione con l’associazione di atletica “Athlon” di Bastia Umbra, hanno visto gli alunni cimentarsi a piccoli gruppi in: calcio, calcio-tennis, pallavolo e atletica. Ma lo scopo più importante della mattinata è stato: risvegliare le doti atletiche dei nonni!! Vi chiederete come abbiamo fatto…

È stato più facile del previsto. È bastato organizzare una staffetta nonni-nipoti per vederli pronti, scattanti, energici e competitivi. Tra incitamenti, applausi, risate e qualche piccola caduta, la mattinata si è conclusa alle ore 12,00 in un clima di allegria, positività e voglia di divertirsi, tipica degli eventi “Frondiniani”. Vi sveliamo il segreto: grazie ai nipoti, tutto è possibile per i nostri nonni!!

Questo articolo è scritto da Rocco Battistini, Federico Agostinelli, Rocco Trombettoni, Linda Sorignani, Samuel Angearthur Dede, Emma Gargaglia, Pietro Trazza

PULIAMO IL MONDO E IL NOSTRO PAESE!

Venerdì 29 settembre 2023, noi bambini della scuola Primaria “F. A. Frondini” in compagnia del presidente di Legambiente Foligno Marco Novelli, abbiamo partecipato all’iniziativa “Puliamo il mondo”. Ma ci avete mai pensato che il mondo è nelle nostre mani? Ognuno di noi ha il dovere di prendersi cura, non solo del suo “piccolo orto’’, ma del bene comune.

Ci viene in mente l’immagine del puzzle, anche solo l’assenza di una piccola tessera non ci permette di vedere l’immagine nella sua interezza. Come lo scorso anno ci siamo diretti verso il centro del nostro amato paese di Tordandrea e con tanto stupore abbiamo ritrovato tanta spazzatura.

Non credevamo ai nostri occhi: il nemico era ancora lì e non c’era arrivato da solo! Dopo aver ripulito, di nuovo, siamo ritornati a scuola carichi di rabbia e di buste pesanti. Vogliamo lasciarvi un messaggio: – Il mondo non si sporca, capito? Il successore sei tu!!

Questo articolo è scritto da Mattia Brunetti, Elisabetta Orologio, Salma El Kodri, Enoch Bosiako, Giorgia Nucciarelli, Nora Guercini, Diego Baldoni, Gabriele Seppoloni

