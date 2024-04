Studenti redattori: al Convitto Nazionale incontro su comunicazione e giornalismo online con il direttore di Assisi News Stefano Berti (foto)

(Agnese Paparelli) Proseguono con successo gli appuntamenti del progetto “Studenti redattori”. Ospite al Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi, martedì 16 aprile, la redazione del Gruppo editoriale Assisi News con il direttore Stefano Berti, giornalista pubblicista e socio fondatore del Gruppo BN COM dal 2005. Il progetto “Studenti redattori” è nato nel settembre 2023 con l’obiettivo di formare un gruppo di giovani redattori liceali ai quali fornire uno spazio di espressione nei canali della comunicazione istituzionale social del Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Principe di Napoli.

Il progetto, nello specifico, si è articolato in due parti: un laboratorio di scrittura tenuto dalle docenti referenti, Prof.sse Eleonora Sideri e Lucia Pallaracci, e una serie di incontri pomeridiani aventi come relatori esperti locali del mondo della comunicazione digitale, i quali hanno reso i ragazzi più consapevoli delle regole della comunicazione digitale e maggiormente sensibili al tema della violenza nelle parole, educandoli ad una comunicazione non ostile né aggressiva.

Insieme agli studenti del Liceo Scientifico, e alla presenza oltre che delle due Prof.sse Sideri e Pallaracci anche del Rettore del Convitto Nazionale Stefano Cammerieri, il direttore Stefano Berti ha parlato del lavoro e del ruolo del giornalista, dell’impegno che si cela dietro ogni notizia e delle responsabilità di dirigere delle testate giornalistiche online. Un lavoro fatto di passione, di curiosità e di approfondimento ma anche di oneri e doveri, che presuppone un impegno costante con un occhio sempre attento e sul pezzo.

Stefano Berti ha approfondito il suo rapporto con la comunicazione a 360°: dalla Laurea in Comunicazione Internazionale al percorso di formazione giornalistica, fino alle tante esperienze maturate sul campo. In ambito giornalistico prima da corrispondente del Corriere dell’Umbria, poi alla guida del gruppo editoriale Assisi News, passando per la gestione di numerosi uffici stampa. In ambito della comunicazione, dalla grafica ai siti web fino ad arrivare ai social media, oggi sempre più importanti, e alle responsabilità sugli utilizzi degli stessi. Affrontati tantissimi temi – ricordando gli ormai 20 anni di carriera, dalla fondazione allo sviluppo del Gruppo BN COM.

Grande la partecipazione e l’interesse dimostrati da parte degli studenti che si sono potuti confrontare con il mondo della comunicazione e dell’informazione digitale, rivolgendo numerose domande (alcune approfondite, altre più “leggere”, simpatiche e singolari) e informandosi sulle questioni più tecniche del mestiere. In tanti si sono dimostrati perlopiù curiosi di conoscere un mestiere che li affascina. Di molto interesse infine il focus sulla comunicazione online e sui social media, dove sono stati spiegati ai presenti anche i rischi che si corrono nel pubblicare foto e contenuti, per un paio d’ore ricche di contenuti su temi oggi più che mai in continua fase di aggiornamento e sviluppo.

