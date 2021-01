Il meteorologo di AssisiNews: "A partire dal prossimo fine settimana una forte ondata di freddo che durerà a lungo, e a basse quote non mancherà la neve"

Freddo e neve in arrivo, Luca Tiberti: “Si prospetta un evento di portata storica”. Di seguito la sua analisi per AssisiNews.

(Luca Tiberti) Buongiorno, vi ricordate uno dei famosi proverbi che ci ripetevano i nostri nonni quando eravamo piccoli? “L’arrosto buono è quello che cuoce lento”; bene, non potrebbe essere un detto più azzeccato per descrivere il tempo che ci aspetterà dal prossimo weekend in avanti… Da notare che il freddo quest’anno è disceso lentamente, a distanza di un mese fa circa, è iniziata a comparire la prima neve sulle nostre vette appenniniche e li è rimasta senza andare via. Poi circa 10 giorni fa la quota neve è scesa fin verso gli 800m, nel corso di questo ultimo weekend si è attestata sui 500m.

Dal prossimo fine settimana quale potrebbe essere l’evoluzione più probabile di questo freddo e neve? Bene, la mia idea, continuo a pensare, possa essere quella di un gennaio che ci regalerà un evento di portata storica, di gelo storico oltre che di neve naturalmente, e se “l’arrosto buono è davvero quello che cuoce lento”, parrebbe proprio essere questo il caso emblematico… Il freddo si è fatto attendere, si è fatto strada lentamente e ora ad un passo dall’arrivare “forte e duraturo” viene davvero da pensare che possa lasciare il segno… Sarà davvero così?

Come recitava una famosa canzone del grande Lucio Battisti, “lo scopriremo solo vivendo”… Si potrebbe attendere una vita per avere davanti delle mappe così e ora, osservandole, si rimane “a bocca aperta”. Restate sintonizzati con il prossimo bollettino del weekend, chissà che non possa descrivervi la genesi di un vero e proprio evento storico davvero raro che potremmo raccontare ai nostri figli… A prestissimo per nuovi aggiornamenti. Intanto vi lascio questa ultima uscita modellistica del prestigioso modello europeo per il weekend nel quale si può osservare l’intensa anomalia di freddo e neve che potrebbe interessare tutta l’Italia in modo particolare tutto il versante adriatico dello Stivale.