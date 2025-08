Meteo Assisi 1-3 agosto 2025: giornate soleggiate e con clima piacevole, qualche nuvola e rischio rovesci

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 1-3 agosto 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buonasera cari lettori,

settimana splendida sotto il profilo termico sia di giorno che di notte sulla nostra bella Umbria con clima assai piacevole e spesso sotto-media. Non sono mancati momenti nuvolosi e rovesci ma anche diversi di sole gradevole. Questa attuale situazione perdurerà anche per gran parte della prossima settimana, ve lo anticipo, addirittura nel fine settimana che vi vado a descrivere il clima si farà ancora più fresco delle giornate appena trascorse e torneremo 4-5 gradi sotto-media con rischio rovesci e temporali elevato soprattutto nei pomeriggi.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 1-3 agosto 2025:

Oggi venerdì: la giornata più soleggiata della serie con tanto sole e clima piacevole. Temperature in perfetta media tra 30 e 31 gradi in pianura e ventilazione debole sud-occidentale.

Domani sabato e dopodomani domenica: alternanza di momenti più soleggiati ad altri più nuvolosi soprattutto quest’ultimi nei pomeriggi con occasionali rovesci temporaleschi che interesseranno in modo diffuso la regione in entrambe le giornate. Ventilazione moderata meridionale in prevalenza sabato, settentrionale domenica clima splendido e molto molto piacevole. Temperature massime di giorno in pianura non oltre 28 gradi.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà il sole grande protagonista della scena ma clima che resterà molto piacevole.

Foto di Sergey Shmidt | via Unsplash

