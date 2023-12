Meteo Assisi 1-3 dicembre 2023: fine settimana dai due volti, ma tutto sommato tempo discreto

Solo sabato rischio pioggia, con il sole abbastanza protagonista: sarà un dicembre dai vari volti, le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica meteo curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 1-3 dicembre 2023.

Buongiorno ai nostri lettori! Con questo weekend si apre il mese di dicembre, il mese della festività del Santo Natale e tanti di voi si chiederanno come andrà questo mese. Bene diciamo subito che nel corso della prima settimana ci sarà un po’ di freddo e delle precipitazioni che faranno pensare più ad un autunno che all’inverno… successivamente pare profilarsi un periodo più mite. La neve cadrà solo sulle cime più alte delle nostre montagne. Nel corso del weekend soprattutto sabato sarà la giornata con il rischio più alto di precipitazioni, le altre due giornate, quella del venerdì e quella della domenica, ci saranno aperture soleggiate.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 1-3 dicembre 2023, con uno sguardo attento anche all’Umbria

Oggi venerdì: giornata per la maggior parte soleggiata con solo passaggio nel corso della giornata di velature appanna-sole. Clima mite e ventilazione moderata sud-occidentale. Qualità dell’aria straordinaria.

Sabato: passaggio piovoso durante la notte e la mattina con buoni accumuli al suole segue veloce miglioramento con ingresso di venti forti di libeccio. Clima più freddo dal pomeriggio a seguire. Nuvolosità a tratti e sole dopo le piogge del mattino concluderanno la giornata.

Domenica infine: giornata di sole pieno con clima piu’freddo e ventilazione in rotazione da nord-est. Ci sarà da coprirsi bene. Sarà una giornata soleggiata ma fredda.

Breve anticipazione sul tempo per inizio prossima settimana che vedrà un clima meno freddo e cieli a tratti nuvolosi con deboli precipitazioni possibili e qualche sprazzo di sole.

A tutti auguriamo sempre ogni bene, dalla redazione di Assisi News!

Foto: Redazione Assisi News

© Riproduzione riservata