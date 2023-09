Meteo Assisi 1-3 settembre 2023: weekend dal clima gradevole dopo la ‘rinfrescata’

Giorni con sole e qualche nube, temperature in aumento: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Le previsioni di oggi sono per il meteo Assisi 1-3 settembre 2023.

Buongiorno cari lettori,

con questo weekend si apre il mese di settembre, il primo autunnale e l’ultimo estivo e come vuole la tradizione sarà un mese contraddistinto da fasi più soleggiate tardo estive, alternate ad altre più piovose e instabili. Settimana conclusiva di agosto che ha visto la caduta di diverse precipitazioni e temperature qualche grado al di sotto del normale, seguirà, lo vedremo nel bollettino un weekend straordinariamente gradevole e tutto da gustare!

Vediamo insieme le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 1-3 settembre 2023 con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdi, domani sabato e dopodomani domenica: giornate quasi speculari con tanto sole e qualche blanda nube di bel tempo in più nelle ore del pomeriggio (oggi e domani, ancora più soleggiato domenica). Clima gradevolissimo con massime in graduale aumento di giorno in giorno dai 28 gradi di massima oggi venerdì fino ai 31-32 di domenica sulle pianure.

Massime domenica sopra di 5 gradi rispetto al normale ma nulla di estremo, farà più caldo ma senza criticità per la salute. Ventilazione debole dai quadranti occidentali in prevalenza oggi e domani, in rotazione dai quadranti nord-orientali invece domenica.

Concludo con la solita anticipazione del tempo per l’inizio della settimana che vedrà una prosecuzione del caldo e del bel tempo con temperature massime che si terranno sempre vicine come picco dei 32 gradi in pianura.

Auguriamo e incitiamo tutti voi a godere quanto più possibile di questo fine settimana che sarà straordinario sotto il profilo meteo

A presto!

