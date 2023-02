Meteo Assisi 10-12 febbraio 2023, weekend soleggiato e temperature in rialzo

Gelate al mattino quando farà molto freddo, la prossima settimana un leggero accenno di primavera: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 10-12 febbraio 2023.

Cari lettori, ben ritrovati! Si chiude con questo fine settimana un lungo periodo freddo sul nostro territorio che però è stato articolato in due fasi: una prima fase nell’ultima parte di Gennaio fredda e anche nevosa, l’ultima, quella che abbiamo avuto nell’ultimissimo periodo, gelida ma asciutta. Quest’anno il vortice polare (immaginate una vasta trottola fredda che scorre in alta quota alle alte latitudini terrestri) è molto disturbato negli ultimi due mesi e ciò inevitabilmente ha causato e causerà, lo vedremo presto, situazioni di freddo più durature e con risvolti anche nevosi associati. Settimana che si chiuderà in compagnia del sole, tanto sole e le temperature torneranno a guadagnare gradi.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 10-12 febbraio 2023, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria

Sia venerdì, che sabato, che domenica giornate molto, molto assolate con ventilazione in attenuazione dai quadranti settentrionali e temperature massime soprattutto che guadagneranno diversi gradi, le minime della notte resteranno assai rigide, anche con diverse gelate per effetto della riduzione della ventilazione. Nella sola giornata di sabato possibile passaggio di velature appanna-sole a tratti e blanda nuvolosità in un contesto comunque ampiamente soleggiato.

Qualità dell’aria molto molto buona soprattutto domenica grazie anche al rientro temporaneo di venti nord-orientali. Coprirsi molto bene al mattino!

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà l’inizio di una fase “primaverile” sulla nostra Umbria. In attesa di nuove situazioni potenzialmente molto fredde e nevose che caratterizzeranno l’ultima settimana di questo mese e l’inizio di marzo grazie ad un nuovo e più intenso riscaldamento della Stratosfera. Ma tornerò a parlarvi in modo più dettagliato di questo. Intanto buon fine settimana a tutti e ogni bene a voi e ai vostri cari!

