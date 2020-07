Meteo Assisi 10-12 luglio 2020: venerdì e sabato molto caldi, domenica ‘fresca’

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 10-12 luglio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari amici, giornate di piena estate si sono succedute nel corso degli ultimi giorni, che grazie alla ventilazione asciutta e fresca nord-orientale si sono rivelate senza eccessi particolari di caldo.

Da ieri pomeriggio con l’attenuazione dei venti gradevoli settentrionali e, poi vedremo nel dettaglio previsionale fino a domani sabato, il caldo è tornato a farsi sentire tanto che tra oggi e domani si potrà raggiungere localmente la “soglia pericolosa dei 35 gradi”. Sarà un caldo più afoso va detto, ma durerà davvero pochissimo già domenica il caldo fastidioso sarà solo un lontano ricordo per la nostra Umbria.

Weekend nel complesso buono salvo qualche temporale locale ed isolato possibile tra sabato notte e domenica primo mattino in concomitanza dell’ingresso dell’aria fresca da nord e nelle aree appenniniche della nostra regione più vicine alle Marche, ma sarà davvero poca cosa, il grosso della rinfrescata lo apporteranno infatti e principalmente i venti moderati nord-orientali che caratterizzeranno la giornata di domenica.

Vediamo le previsioni nel dettaglio, per il meteo Assisi 10-12 luglio 2020 con uno sguardo attento anche sull’Umbria:

Oggi, venerdì: giornata assai soleggiata, calda e afosa con picchi intorno 34-35 gradi sulle nostre pianure umbre, poca e blanda l’eventuale nuvolosità presente, ventilazione in prevalenza debole di direzione prevalente occidentale.

Sabato: giornata ampiamente soleggiata al mattino, nel corso del pomeriggio qualche addensamento nuvoloso un po’ più compatto, ma nulla di più. Alta probabilità che tutta la pianura centrale e zone occidentali della nostra Umbria neanche si accorgeranno dell’arrivo del peggioramento piovoso che sarà invece prerogativa dell’appennino versante orientale verso fine giornata e tutte le aree adriatiche soprattutto nella giornata successiva della domenica. Temperature massime per questa giornata sempre tra 34 e 35 gradi. Ancora e solo per oggi caldo decisamente fastidioso. N.B. Previsione per questa giornata suscettibile di variazioni, difficoltà modellistica al momento di inquadramento della fenomenologia molto elevata.

Domenica infine: torna il sole, qualche nube a tratti soprattutto al mattino, ma poi solo molto molto vento nord-orientale che asciugherà fortemente l’aria e ci regalerà una giornata alquanto gradevole e soleggiata. Qualità dell’aria in netto miglioramento. Temperature massime in netto calo rispetto al giorno precedente che si attesteranno intorno 27-28 gradi.

Concludo anticipandovi poi che per tutta la prima metà della prossima settimana pare perdurare un clima assolutamente gradevole e con caldo ampiamente sopportabile. A tutti voi buon weekend da tutta la redazione di AssisiNews!