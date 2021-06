Meteo Assisi 10-12 giugno 2021, weekend soleggiato e belle giornate

In arrivo l'estate, clima caldo ma gradevole e ventilato: le previsioni di Luca Tiberti per AssisiNews

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 10-12 giugno 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben trovati, l’estate italiana quella bella che tutti noi ricordiamo, quella vecchio stile, con temperature calde ma non troppo, si va sempre più affermando e i temporali di calore che nei giorni scorsi sono riusciti spesso a sfondare fin sulle pianure centrali della nostra regione sono sempre meno estesi e relegati sempre più ai rilievi e zone immediatamente prospicenti. Spazi soleggiati dunque sempre più diffusi e soprattutto clima caldo e gradevolmente ventilato. L’alta pressione che sarà sopra di noi sarà di natura azzorriana e non africana, dunque, caldo piacevole e asciutto qui dalle nostre parti, con sensazione di afa fastidiosa ancora lontana dalle nostre zone.

Ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 10-12 giugno 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata di sole sulla nostra Umbria ma con il rischio nel pomeriggio di qualche locale rovescio temporalesco di brevissima durata. Clima molto piacevole e con caldo estivo ampiamente accettabile. Ventilazione tra debole e moderata dai quadranti nord-orientali. Qualità dell’aria splendida (N.B. Dalla mappa potrebbe sembrare una giornata tutt’altro che bella, in realtà quei temporali che vi ho indicato saranno solo a macchia di leopardo e limitati alle aree di pianura vicine ai rilievi).

Domani sabato: giornata bella e soleggiata! Solo qualche nuvola in più nel pomeriggio ma nulla di altro da segnalare. Giornata più stabile rispetto al giorno precedente con caldo in lieve aumento sulle pianure fin verso 30-31 gradi nelle ore più calde. Caldo sopportabile e normale per il periodo. Ventilazione debole dai quadranti nord-orientali.

Domenica infine: giornata molto bella ed ampiamente soleggiata da mattina a sera con al massimo pochissima nuvolosità di bel tempo nelle ore più calde della giornata. Ventilazione debole dai quadranti occidentali. Lieve aumento dell’umidità nelle pianure tuttavia con caldo sempre ampiamente sopportabile. Temperature massime sulle nostre pianure intorno 32 gradi. Ottima giornata per uscite al mare o in montagna!

Concludo e vi lascio con un breve flash sul tempo della prossima settimana che vedrà una prosecuzione di questo tempo bello e soleggiato con caldo moderato ma ancora abbastanza asciutto grazie all’ ingresso di tanto in tanto di una certa ventilazione da nord-est.

A tutti voi un caro saluto e l’augurio di ogni bene a voi e alle vostre famiglie! La redazione di AssisiNews.

