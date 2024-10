Meteo Assisi 11-13 ottobre 2024: giornate assai piacevoli fra nuvole e ampi sprazzi di sole

Prosegue un ottobre “vecchio stile” come non lo si vedeva da tempo: le previsioni del tempo di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 11-13 ottobre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì 11 ottobre a tutti i nostri cari lettori, continua l’ottobre “vecchio stile” come non lo si vedeva da tempo: sole, molti passaggi nuvolosi, piogge anche abbondanti localmente e ben distribuite… e le “ottobrate” romane dove sono finite vi chiederete? Nessun problema arriveranno anche queste da qui a fine mese e già nel corso del weekend e della primissima parte della nuova settimana ne avremo un’anteprima, con clima assai piacevole e che davvero inciterà ad uscire e stare all’aria aperta.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 11-13 ottobre 2024:



Oggi venerdì: giornata tra spazi di sole e momenti nuvolosi in un contesto climatico mite e gradevole. Ventilazione debole occidentale. Locali ed isolati banchi di nebbia al primo mattino (quando ci sono correnti occidentali, l’umidità è sempre di casa, dunque i banchi nebbiosi sono sempre possibili qua e la nella regione nelle ore più fredde).

Domani sabato: più soleggiato rispetto al venerdì con solo velature appanna-sole di passaggio nel corso della giornata. Clima mite di giorno, umido e un pò freddo di notte e al primo mattino. Possibili locali banchi di nebbia durante le ore della tarda nottata e del primo mattino.

Domenica: la giornata più soleggiata della serie con sole e clima molto molto gradevole. Possibili sempre banchi di nebbia al primo mattino. Ventilazione debole occidentale.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una iniziale prosecuzione del clima gradevole e tempo soleggiato, seguirà nuovo peggioramento intorno metà settimana in un contesto termico tiepido e mite.

Buon fine settimana a tutti e un caro saluto da tutta la redazione!

