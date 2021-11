Meteo Assisi 12-14 novembre 2021: alternanza di momenti soleggiati ad altri più nuvolosi

Temperature ancora abbastanza anomale per il periodo, presto in arrivo novità: le previsioni di AssisiNews

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 12-14 novembre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, continua un mese di novembre fortemente anomalo sotto il profilo termico sulla nostra regione con temperature molti gradi più calde del normale sia nei valori massimi, sia in quelli minimi della notte. Precipitazioni più diffuse nell’ultimo periodo ma ancora lontane dallo standard tipico di questo mese, attesa per un consistente incremento delle precipitazioni da qui a fine anno. Tutta la prima metà di questo mese come detto è stata termicamente anomala e calda, per riequilibrare il sistema, per forza di cose dovrà esserci una seconda parte molto più fredda del normale dunque massima attenzione ad un forte abbassamento delle temperature a breve probabile tra il 18 e il 25 del mese. ATTENZIONE MASSIMA! Potrebbero svilupparsi delle forti precipitazioni nevose fin sulla pianura umbra. Intanto come sempre restiamo nei giorni prossimi a venire segnatamente al weekend in arrivo e vediamo assieme il meteo Assisi 12-14 novembre 2021 che dovremo attenderci, che ve lo anticipo se dovessi descrivere in poche parole direi “né carne né pesce dalle nostre parti”.

Oggi venerdì: giornata nella quale avremo alternanza di momenti soleggiati ad altri più nuvolosi in un contesto termico fortemente sopra-media anche di 8-10 gradi (clima primaverile). Ventilazione debole dai quadranti meridionali in prevalenza. Qualità dell’aria buona.

Domani sabato: giornata per gran parte nuvolosa con qualche spazio di sole. Rischio di precipitazioni basso e comunque le eventuali piogge saranno deboli e di brevissima durata. Ventilazione debole sempre meridionale e temperature sempre molti gradi più calde del normale.

Domenica infine: giornata molto simile al sabato. Nuvolosità diffusa nella regione ma con precipitazioni deboli, di breve durata e con accumuli al suolo esigui. Ventilazione in rotazione dai quadranti nord-orientali debole a tratti moderata. Qualità dell’aria ottima. Leggera diminuzione delle temperature in quadro termico che tuttavia permane sopra-media.

Inizio di settimana sempre in tendenza instabile con spazi di sole ma anche il rischio di precipitazioni in un contesto termico primaverile.

Prima di concludere vorrei insistere su un punto. La seconda metà del mese, le carte ci sono tutte, potrebbe risultare eccezionalmente fredda, probabilmente gelida, con rischio di nevicate a quote pianeggianti. Per riequilibrare un sistema fortemente sbilanciato verso il caldo, purtroppo la natura non ha molta scelta secondo me sarà costretta a sbilanciarsi decisamente nell’altra parte, verso il freddo acuto.

Poi vedremo ovviamente man mano che si avvicinerà la fase clou ma sono quasi certo che avverrà proprio questo “passaggio doloroso”, restate sintonizzati! A tutti voi da parte mia e di tutta la redazione come sempre l’augurio di ogni bene a voi e alle vostre famiglie! A prestissimo… Seguiteci per una evoluzione novembrina che potrebbe riservare molte sorprese a breve!

