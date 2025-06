Meteo Assisi 13-15 giugno 2025: saranno giornate caldissime

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 13-15 giugno 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buon venerdì cari lettori, è proprio il caso di dirlo siamo da una decina di giorni sotto l’influenza stabile dell’alta pressione di matrice africana, la peggiore che può entrare sul nostro territorio in termini di caldo asfissiante e talvolta estremo, forte compressione dell’aria per altissimi valori di geopotenziale in quota che queta massa d’aria contiene e cieli giallognoli-lattiginosi che creano “l’effetto cappa”.

A questo dobbiamo aggiungere che siamo a Giugno e le giornate sono interminabili e le ore di buio (poche) non riescono a far andare via se non di poco il calore intrappolato sull’asfalto, sui tetti e le mura esterne delle nostre case che giorno dopo giorno internamente si scaldano sempre più. Nel corso del fine settimana caldo purtroppo in ulteriore intensificazione con disagio fisico elevato di giorno.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 13-15 giugno 2025:

Sia oggi venerdì che domani sabato che dopodomani domenica: giornate caldissime con cieli giallognoli- lattiginosi pieni di sabbia sospesa e sensazione di afa sulle pianure. Massime con punte di 37 gradi sulle nostre pianure più interne e conca ternana.

Consiglio vivamente di fare le vostre commissioni al mattino tra le 8 e le 10 poi restare chiusi in casa fino alle 21 almeno e uscire successivamente. Durante le ore centrali solo in caso di stretta necessità e situazioni inderogabili. Afa elevata.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana invece che vedrà (finalmente) un primo calo termico con rischio temporali lunedì al pomeriggio, poi tra martedì e mercoledì clima estivo piacevole, da giovedì nuova impennata termica

