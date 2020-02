Meteo Assisi 14-16 febbraio 2020: ancora primavera e sole protagonista

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 14-16 febbraio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend di Febbraio.

Buon San Valentino a tutti, continua il clima prettamente primaverile sulla nostra Umbria da inizio d’anno infatti il permanere costante di temperature freddissime in stratosfera (vedere immagine sotto indice NAM) fanno si che si concentri tutto il freddo a ridosso del polo nord e zone limitrofe a causa di una velocità molto elevata del flusso delle correnti all’interno di questa “trottola polare gelida” alle nostre latitudini si vanno inevitabilmente ad insediare continue alte pressioni oceaniche che trasportano verso di noi solo miti correnti decisamente fuori stagione.

*Grafico rappresentativo dell’indice NAM in analisi dal primo di Gennaio 2020 e in previsione evolutiva dalla linea tratteggiata verso destra fino a fine mese. NAM sta per NORTH ANNULAR MODE ed è la descrizione grafica della differenza della pressione tra quella che si ha verticalmente sulla verticale del polo nord e quella alle medie latitudini,le nostre). Notate da inizio d’anno valori pressoché quasi sempre positivi di +1, +2 e addirittura in previsione di +4 ecco il perché di questa primavera d’inverno da noi e nulla sembra ancora cambiare da qui a fine mese.

Nel corso di questo weekend diminuirà leggermente la velocità di queste correnti quel tanto che basterà a creare una “ondulazione delle stesse” tale da produrre un velocissimo passaggio piovoso sulla nostra Umbria nella sola mattinata di oggi venerdì, segue netto miglioramento.

Ecco nel dettaglio le previsioni del meteo Assisi 14-16 febbraio 2020, con uno sguardo come sempre anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata di San Valentino che si apre con cieli grigi e dei rovesci di pioggia in veloce movimento da nord-ovest verso sud-est. Già a metà giornata il tempo migliorerà e chiuderemo la giornata con il sole. Clima mite nel complesso con ventilazione dapprima di libeccio (s-w) al mattino poi via via in rotazione prima da nord-ovest e poi da nord-est nel corso della serata (N.B. La mappa si riferisce grosso modo alle ore centrali del giorno momento nel quale cesseranno le precipitazioni e subentreranno ampie schiarite soleggiate). Temperature minime in aumento per effetto della ventilazione e della copertura nuvolosa. Massime grosso modo stazionarie invece e comprese tra 12 e 14 gradi. Qualità dell’aria ottimale.

Domani sabato: giornata bellissima da mattina a sera con solo brevissimi passaggi di velature possibili nel corso della giornata che neanche vi ho inserito in mappa data la loro isolata presenza. Sole unico assoluto protagonista. Clima primaverile di giorno, sempre un po’ freddo di notte con rischio di qualche locale gelata laddove il vento cessasse fino a fermarsi temporaneamente. Ventilazione nord-orientale tra debole e moderata.

Domenica: giornata splendida e tutta da gustare da mattina a sera con solo a tratti “velature appanna-sole” di passaggio ma nulla di più. Sole anche in questa giornata assoluto protagonista della scena. Lieve ulteriore aumento delle temperature massime che si porteranno tra 17 e 19 gradi. Più freddo invece ancora di notte ed al primo mattino. Ventilazione in nuova rotazione dai quadranti sud-occidentali.

A tutti i cari lettori di AssisiNews, l’augurio di trascorrere un buon San Valentino e uno speciale weekend!