Meteo Assisi 14-16 febbraio 2025: clima “pazzerello” tra freddo e mitezza

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 14-16 febbraio 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì a tutti… inizio subito questo appuntamento con voi dicendovi che ho un gran gatta da pelare questo giro per farvi una previsione attendibile!!! La nostra Umbria e l’Italia più in generale resterà sulla linea di confluenza di due tipi di tempo completamente opposti. Su ovest Europa fino alle porte delle coste tirreniche sarà primavera piena, su est Europa fino a raggiungere con il lembo più orientale e meno gelido il nostro Adriatico, invece sarà freddo estremo ….perciò da noi, che siamo nel mezzo esatto a tratti avremo un po’ di freddo e a tratti sarà mite.

Il clou in questa fase lo avremo oggi venerdì fino alla primissima mattina del sabato…seguono aperture soleggiate. Situazione molto difficile da inquadrare ancora adesso anche per i risvolti della prossima settimana che sono un miraggio al momento… difficile pensare che almeno una parte di tutto quel serbatoio gelido ad est non arrivi con moto retrogrado da noi…ma questo inverno ci ha abituato ai colpi di scena e tutto perciò è possibile.

Vediamo intanto le previsioni per il fine settimana in arrivo o meglio tentiamo di interpretare il meteo Assisi 14-16 febbraio 2025:

Oggi venerdì: la giornata peggiore della serie con piogge e temporali con occasionali grandinate tra pomeriggio e serata…quota neve in rapido abbassamento fino a quote prossime la pianura tra tardo pomeriggio, sera e notte sul sabato in concomitanza del rapido passaggio di un fronte freddo in discesa dal centro Europa in marcia rapidissima verso il sud Italia dove dispenserà ancora una volta le precipitazioni più abbondanti. Venti meridionali al mattino in graduale rotazione prima da sud-est e successivamente da nord-est in serata

Sabato: giornata che parte fredda con possibilità di nevicate fino a quote prossime alla pianura umbra nel corso delle prime 6-8 ore del giorno, segue rapido miglioramento già in mattinata con venti freddi nord-orientali e sole che si affaccia sulla scena. Molto freddo. (NB previsione difficilissima e passibile di modifiche per quanto riguarda la fenomenologia)

Domenica infine: sole torna protagonista della scena… attenzione molto freddo al mattino per forti gelate. Mite di giorno.

In questa occasione purtroppo non riesco a darvi una anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana causa scarsissima attendibilità modellistica

A prestissimo per nuovi aggiornamenti!

Buon weekend a tutti e vi raccomandiamo di coprirvi bene!!

Foto di Melisa Popanicic | via Unsplash

