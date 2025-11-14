Meteo Assisi 14-16 novembre 2025: ancora clima primaverile, pioggia la prossima settimana

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi Assisi 14-16 novembre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori e buon venerdì a tutti, Novembre possiamo dire senza paura di smentite in questa prima metà davvero non ci ha dato nulla di ciò che dovrebbe accadere. Dovrebbe piovere molto e non è piovuto niente, dovrebbe fare freddo e solo di notte vi è traccia, di giorno siamo in primavera e di neve sulle nostre montagne neanche l’ombra. Tutto ciò è anomale e la domanda che molti si porranno è la seguente: continuerà cosi il mese o ci sarà una svolta? Diciamo subito che nel corso della prossima settimana qualcosa si muoverà se non altro per quanto riguarda il ritorno della pioggia, tuttavia continuerà a fare troppo caldo per Novembre.

Vediamo però come sempre di andare per gradi e vedere insieme il tempo per il weekend in arrivo, con il meteo Assisi 14-16 novembre 2025:

oggi venerdì: giornata complessivamente soleggiata con qualche passaggio nuvoloso. Ventilazione debole meridionale. Primavera di giorno, freddino umido di notte. Clima anomalo

domani sabato: giornata più nuvolosa con sole presente solo per brevissimi tratti. Massime vicine addirittura a 20 gradi (piena primavera) minime intorno 6 gradi.

domenica infine: cambia poco di giorno con maggiore soleggiamento rispetto al sabato, ventilazione in rinforzo fino a moderata da meridione. peggiora in serata con arrivo di piogge. Temperature massime che toccano punte storiche di 21 gradi. minime addirittura di 10 gradi (primaverili).

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una maggiore tendenza alla pioggia con abbassamento leggero delle temperature massime per effetto della pioggia e della copertura nuvolosa ma che resteranno sempre assai miti.

A presto per nuovi aggiornamenti. Possibili novità importanti verso la fine della prossima settimana!

Buono e sereno weekend a tutti!!!!

Foto di abhi shek | via Unsplash

